Češi si vybírají prezidenta. Jak vypadal první den voleb na Opavsku?

/FOTOGALERIE/ Lidé přicházeli k volebním okrskům ještě před jejich otevřením. Odhaduje se vyšší účast než v podzimních parlamentních volbách.

Úderem čtrnácté hodiny se v pátek otevřely volební místnosti také v opavském okrese. První nedočkavci čekali před jednotlivými okrsky už několik minut před oficiálním zahájením prezidentských voleb, jako tomu bylo například v Základní škole T. G. Masaryka v Opavě.

Ve srovnání s podzimními parlamentními volbami zde postávalo daleko více lidí.

„Já nejraději chodím už hned v pátek, když to začne, s vědomím, že mám splněno. O tom, koho půjdu volit, jsem měl naprosto jasno,“ nechal se slyšet jeden z voličů Karel Šabršula. Další z nich, Václav Dajč, byl rovněž se svým favoritem srozuměn. „Já to vím už pět let,“ prozradil s úsměvem naší redakci. Hlasy o tom, že tyto volby budou mezi občany velmi sledované a účast by mohla být vysoká, přicházely také z jednotlivých komisí.

„Na to, že jsme celkem malý okrsek, chodí dost lidí. Nejsou to sice davy, ale první z nich čekali přede dveřmi ještě před druhou hodinou. Zatím se dostavili převážně starší občané,“ popisovala v pátek krátce po sedmnácté hodině dění ve volební komisi v Základní škole Mařádkova její členka Terezie Krejčí.

„Všechno jde tak, jak má. Také v Suchých Lazcích, kde se zároveň s volbami koná referendum, bylo všechno v pořádku. Účast je zatím předběžné odhadovat, ze začátku byl ale zájem lidí velký,“ konstatoval vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu Petr Sordyl.

Jako na drátkách to šlapalo také ve Vítkově. „Kontrolujeme volební okrsky a nezjistili jsme žádná pochybení, všechno probíhá v pořádku. Volební účast je větší než v posledních parlamentních volbách,“ poznamenala tajemnice Městského úřadu Vítkov Šárka Petrtýlová. Velkou volební účast pak podle počtu vydaných voličských průkazů očekávají také v Hlučíně.

Řadě členů volebních komisí pak přidělaly vrásky finanční odměny, které za prezidentské volby mají obdržet.

„Za první kolo dostaneme 1 300 korun, za druhé však pouze dvě stovky. Ve druhém sice bude vzhledem pouze ke dvěma kandidátům o něco méně práce, ale odměna je směšná. Některým to tak tak pokryje náklady na cestu do volební místnosti,“ komentoval Zdeněk Petřík, člen komise, která sedí v útrobách Obecního úřadu v Raduni.