Česko bude mít svého národního opeřence, stejně jako jej mají další země. Slib současné vládnoucí garnitury zůstal v programovém vládním prohlášení i po jeho březnové aktualizaci. Kdy však k samotné volbě dojde a jak bude probíhat, není zatím úplně zřejmé. V minulosti ministerstvo životního prostředí totiž přípravy odložilo. K chystané anketě se však chce letos vrátit.

Zvonek zelený. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Spojené státy americké mají ve svém symbolu orla bělohlavého, Belgie poštolku obecnou, Litva čápa bílého, Rakušané vlaštovku obecnou a třeba Novozélanďané ptáka kiviho. Jakého má Česká republika? Žádného. Zatím. Nejpozději do konce volebního období současné vládní garnitury by se situace měla změnit.

„Loni jsme vzhledem k aktuálním úkolům, jako bylo české předsednictví Evropské unie, změny programů a legislativy v souvislosti s energetickou krizí a podobně, oznámili, že přípravu soutěže posuneme na rok 2023. Ministr životního prostředí Petr Hladík bude o soutěži jednat s odborníky v červnu,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Přípravy a uskutečnění ankety o „ptačí symbol“ nebude jen v režii resortu životního prostředí. Zapojit by se do ní měli odborníci z České ornitologické společnosti. Před časem to Deníku potvrdil i její ředitel Zdeněk Vermouzek. Podle něj je důležité předem vyřešit, jak bude symbol používán. „Máme lípu jako národní strom, lipové listy jsou například na bankovkách, na standartě prezidenta. Když zvolíme národního ptáka, bude sem přidán? Nebo jak s tím budeme pracovat? Je to pro mne největší otázka, která s chystanou anketou vyvstává,“ upozorňuje Vermouzek.

Nový symbol by neměli vybírat politici, ale odborníci ve spolupráci se základními školami. „Ornitologická společnost by vybrala několik návrhů i s vysvětlením. Následně by mladí lidé ze škol mohli rozhodnout v internetové anketě,“ myslí si europoslanec Alexandr Vondra, který volbu národního ptáka prosadil do programového prohlášení vlády.

Máme už orlici, tvrdí kritici

Anketa sice ještě vyhlášená nebyla, přesto už vzbudila emoce. Někteří lidé žijící na Moravě a Slezsku vnímají vyhlášení ankety jako neúctu. „Pan Vondra je europoslanec a bývalý velvyslanec. Myslel bych, že jako diplomat by mohl vědět, že Česká republika nejsou jen Čechy. Pan Vondra je z Prahy, takže mu orlice možná nic neříká. Ale pan premiér Petr Fiala je z Brna, a navíc vystudovaný historik. Je tak podle mne velikou ostudou, že se takováto ptákovina dostala do programového prohlášení vlády,“ kritizoval záměr moravský patriot a zároveň předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala. Odkazuje přitom na státní znak.

Orlici coby národního ptáka rovněž připomíná i spolek Naše společná krajina zabývající se mimo jiné i obnovou ekologických funkcí krajiny. „Českému lvu předcházela také orlice, a to takzvaná plamenná orlice, která byla základem erbu české knížecí a královské dynastie Přemyslovců. Orel je proto symbolem šlechetnosti, síly a svobody pro všechny naše země – Čechy, Moravu a Slezsko. Naopak lev je mezi našimi státními symboly prvek spíše novodobější,“ zmiňuje předseda spolku Petr Rejzek.

Orel skalní Zdroj: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Podle biologa a ekologa Rejzka by neměl být zvolen národním ptákem ten opeřenec, kterého veřejnost zná jen okrajově, je už symbolem jiného státu či jde o druhy s pejorativním významem. Stejně tak by zvolený druh neměl být symbolem žádné významné organizace. Žhavými kandidáty spolku jsou ledňáček říční, koroptev polní nebo tetřev obecný.

V anketě Deníku zvítězil sokol

Po zveřejnění vládního programového prohlášení v loňském roce připravila redakce Deníku na webových stránkách anketu. Čtenáři měli sami rozhodnout o vítězném opeřenci. Výsledek? Zvítězil sokol stěhovavý, který získal podporu 32 procent hlasujících. Na druhém místě skončila s 23 procenty hlasů straka obecná, třetí pak orel skalní (12 procent hlasů).