Česko zpívá koledy: oblíbená akce je opět tady, přidejte se

Opava - Do celorepublikové akce s Deníkem Česko zpívá koledy zbývají přesně dva týdny. Ve středu 12. prosince od 18 hodin se známé tóny vybraných vánočních skladeb ponesou také několika místy na území Opavska.

Foto: DENÍK/Attila Racek

Pomyslným středobodem okresu bude Dolní náměstí v Opavě. Na pódiu se tradičně představí známý sbormistr Karel Kostera se svými svěřenci. Letos je na programu už osmý ročník této akce a hudebník původem ze Slavkova na žádném z nich nechyběl. „Za ty roky to už vnímám jako tradici. Každoročně vládne perfektní atmosféra a stovky lidí si přijdou zazpívat. Koledy pro mě osobně mají obrovské kouzlo, protože se u nás v rodině ,pěstovaly' už od mého dětství. Jsem moc rád, že i v dnešní době oslovují řadu lidí, kteří si je přijdou zazpívat na náměstí při této akci Deníku,“ poznamenal Karel Kostera.

Kromě úvodní Nesem vám noviny zazní Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce Valaši a také Vánoce, Vánoce přicházejí. Poté by mělo dojít na tradiční přídavek Karla Kostery, jenž i ve svých třiaosmdesáti letech stále překypuje elánem a energií: „Opět bych chtěl zařadit Ondráši, Matúši, která patří mezi mé oblíbené koledy. Spolu se mnou vystoupí chlapci ze sboru při ZŠ Vrchní a církevní škole v Jaktaři. Ti budou doplněni členy stěbořického a opavského sboru.“ Na akci by podobně jako v minulých letech měly zazpívat některé známé osobnosti. Letos půjde například o štěpánkovického žokeje Marka Stromského.

Koledami ovšem neožije pouze opavské centrum. Zapojí se také řada měst a obcí z Opavska. Ke včerejšímu dopoledni byly na mapě internetové stránky www.ceskozpivakoledy.cz, kde je mimochodem stále možno potvrdit účast, zaregistrovány Vítkov, Mokré Lazce, Štěpánkovice, Bělá a Chlebičov.

Třeba v posledně zmíněné obci se akce Česko zpívá koledy zúčastňují pravidelně. „Původně jsem se této akce měla zúčastnit v Opavě. Pak jsem si ale řekla, proč bychom ji nezorganizovali přímo u nás v obci. Tradičně se u nás snažíme zpestřit si adventní čas různými kulturními a sportovními akcemi během prvního prosincového víkendu začínáme vánočním jarmarkem, který pořádá Základní a mateřská škola v Chlebičově, následuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před školou. Pokračujeme adventním koncertem, pro děti jsou zase připraveny Mikulášský fotbalový turnaj a nadílka v kulturním domě,“ komentovala dění v obci chlebičovská starostka Zuzana Kašná a dodala: „Díky účasti v projektu Česko zpívá koledy si zpříjemníme období před Vánocemi a večer druhé prosincové středy strávíme společně při zpívání těch nejznámějších koled. Účastníme se už počtvrté, zpíváme na prostranství u naší základní školy a pro zahřátí a ještě lepší atmosféru nám místní Sbor dobrovolných hasičů připravuje občerstvení. Návštěvníků je pravidelně několik desítek a věřím, že nejinak tomu bude i letos.“