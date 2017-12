Opavsko rozezněly koledy

Celkem na třinácti místech Opavska se ve středu úderem osmnácté hodiny rozezněly tradiční vánoční koledy.

Vychutnat si tu pravou předvánoční atmosféru přišlo v opavském okrese více než dva a půl tisíce zájemců. Přímo ve slezské metropoli se zpívalo na Dolním náměstí, a to opět pod taktovkou sbormistra Karla Kostery.

„Je to pro mě už tradiční akce, při níž si vybavím zejména své dětství. Myslím, že přišlo dokonce více lidí než loni, je to zkrátka každým rokem lepší a lepší,“ pochvaloval si akci Česko zpívá koledy Karel Kostera.

Spolu s ním si notoval koledy i početný sbor, mezi kterým nechyběla ani skupina sportovců. Kromě opavských fotbalistů a basketbalistů dorazil i štěpánkovický žokej Marek Stromský. Všichni si to společně užili.

„Bylo to moc pěkné. Měli jsem obrovské publikum a myslím, že se všichni dobře bavili. Musím přiznat, že doma u stromečku koledy nezpívám, ale po této akci si beru domů zpěvník a zavedu to jako novou tradici,“ přiznal s úsměvem pivot basketbalistů BK Opava Martin Gniadek.

Zpívání koled ale slavilo úspěch i mezi samotnými příchozími na náměstí. „Podle mě je myšlenka celé akce vynikající. Je dobré, že si lidé zazpívají koledy na jednom místě společně. Zazněla i má oblíbená vánoční píseň Nesem vám noviny, což mě potěšilo,“ komentoval třeba jeden ze zpívajících Ondřej Smolen.

Vůbec na prvním místě v celém okrese se však koledy rozezněly ve Vítkově, kde setkání zorganizovala tamní Základní škola – náměstí Jana Zajíce. Zpívalo se už v deset hodin dopoledne.

„Koledy zazněly jak skupinově, tak i sólově. Kromě vánočních melodií ale nechyběly ani další písně. Přišli se podívat zástupci města, rodiče dětí ale také náhodní kolemjdoucí. Součástí akce byl opět živý betlém v podání našich žáků,“ přiblížila dění ve Vítkově ředitelka školy Jitka Jakubíková.

Do akce se již tradičně zapojili také v nedaleké Březové. „Proběhlo to skvěle, sešla se určitě více než stovka lidí, odhaduji to tak kolem sto třiceti. Přišlo mnoho dětí. Kromě sedmi koled jsme si zazpívali i další tři navíc. Nechyběl ani horký čaj, punč nebo vánočka.

Vše uváděla má žena Marie, která zároveň vyjádřila přání, abychom se příští rok u koled opět sešli v tak hojném počtu,“ popisoval Jan Lindovský průběh akce v Březové.