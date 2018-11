Českých řidičů je nedostatek. Nahrazují je Ukrajinci

Autodopravci z Opavska mají problém. Uspokojit požadavky českých řidičů není jednoduché, proto čím dál častěji sahají po těch zahraničních, především pak ukrajinských.

Autodopravci z Opavska mají problém. Uspokojit požadavky českých řidičů není jednoduché, proto čím dál častěji sahají po těch zahraničních, především pak ukrajinských.Foto: archiv

Společnost FBT logistics sídlí na Kolofíkově nábřeží v opavské části Kateřinky. Mimo jiné se zabývá mezinárodní dopravou po zemích Evropské unie. Nedostatek tuzemských řidičů, kteří by usedli za volant kamionu, vyřešili tím, že vsadili na Ukrajince.

„Kdybych je měl ohodnotit známkou od jedné do deseti, přičemž desítka by byla nejlepší, dostali by zhruba sedmičku. Pracují dobře, ale musí se zapracovat a podobně. Nefunguje to tak, že si vybereme ukrajinského řidiče a druhý den u nás může začít jezdit. V současnosti z celkového počtu osmdesáti řidičů jich máme deset z Ukrajiny,“ komentoval jednatel a ředitel FBT logistics Petr Romanovschi.

ŽÁDANÁ PROFESE

Řidiči v autodopravě jsou na trhu práce žádaní. Byť firmy šponují plat a různé benefity do maximálních možných výšin, jedná se o „nedostatkové zboží“.

„Podle mého je dnes trend takový, že každý chce už od střední školy být v kanceláři a pracovat na síti. Spousta mladých lidí zůstává dlouho u rodičů, nemají rodinu a ani závazky, práce je proto tolik netlačí. Řada lidí se zkrátka nechce vzdávat svého pohodlí,“ pokračoval Petr Romanovschi.

Ukrajinci jako pracovní síla na Opavsku nejsou záležitostí, pouze autodopravy. Deník před nedávnem informoval, že na ukrajinské lékaře vsázejí například i ve Slezské nemocnici. I když se tito pracovníci osvědčují, zaměstnavatel před jejich příchodem musí vyřídit spoustu dokumentů.

„Legislativa je složitá. Proces, kdy si někoho takového najdeme a později u nás skutečně začne pracovat, může trvat i pět až šest měsíců. Na pracovních úřadech se setkávám s dotazy, proč raději nezaměstnávám naše řidiče. Fakt ale je, že takoví v současnosti nejsou,“ doplnil jednatel a ředitel FBT logistics. Při cestách do zahraničí v případě Ukrajinců navíc musí trnout. Nedostatek řidičů je i v jiných zemích, takže konkurenční společnosti se snaží lákat do svých řad:

„Nabídky mohou dostat třeba z Německa. Má to však svá úskalí. Ukrajinec tam odejde za vidinou velkého výdělku v eurech, ale v praxi zjistí, že je brán jako to nejnižší v pracovní hierarchii a nezřídka se vrátí zpátky. V českém kolektivu je přece jen daleko začleněnější a jedná se s ním podobně jako s ostatními.“

Autodopravce z Mladecka na Opavsku Petr Brhel zatím po ukrajinských řidičích nesáhl. Aktuální situace pro firmy je ovšem podle něj na pomezí únosnosti.

„Nyní mám na řidičských postech plný stav. Kdybych měl zaměstnávat řidiče z Ukrajiny, který by si práce vážil a bylo by na něj spolehnutí, dal bych mu příležitost. Momentálně jsme na maximu toho, co můžeme nabídnout, přesto to někdy nestačí. Je to opravdu na hranici rentability,“ uvedl Petr Brhel.