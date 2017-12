Cestovatel Pavel Klega šel s pravdou ven

Dobrodruh původem z Hlučína Pavel Klega na sebe před nedávnem upoutal pozornost v pořadu Prostřeno!, který vysílá televizní stanice Prima. V soutěži amatérských kuchařů během svého večera přiotrávil své hosty jídlem.

Hlučínský cestovatel Pavel Klega bral svou účast v Prostřenu také jako sociální experiment.Foto: Archiv Pavla Klegy

Tři z nich nakonec skončili v nemocnici. Natáčení dokonce poprvé v historii této reality show muselo být přerušeno a znovu se rozeběhlo až po několika týdnech. Klega ve čtvrtém dílu této série pak tvrdil, že netuší, co to mohlo způsobit. Svým kuchařským kolegům pouze předestřel tezi, že na vině patrně bylo etiopské chilli, do něhož byla přidána přísada, o níž nevěděl.

Ve videu s názvem Prostřeno: Hra na pravdu, které nedávno zveřejnil na kanále youtube.com, se ovšem ukázalo, že šlo o vědomou lež. Podle nemocničních vyšetření měli hosté v sobě THC, tedy látku, jež obsahuje konopí. Marihuanu Pavel Klega skutečně přidal do přepuštěného másla ghí.

„Marihuana je pro mě posvátná. Neměl jsem s tím žádné zkušenosti. Chtěl jsem, aby se hosté uvolnili a bavili. Hluboce lidsky mě mrzí, jak to dopadlo. Beru to jako svou chybu. Podat někomu psychotropní látku bez jeho vědomí je nemorální,“ komentoval ve videu.

Za svůj čin se po odvysílání pořadu rozhodl ostatním soutěžícím osobně omluvit. Podle svých slov se přiznal také na policii, souhlasil s uhrazením vzniklé škody a požádal o zastavení trestního stíhání.