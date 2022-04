Běhat se opět bude v Uhlířově, start je na tamním hřišti. Ve 14.30 hodin vyrazí na pětikilometrovou bezbariérovou trať lesem dospělí, v 16 hodin pak děti. Startovné činí 200 korun pro dospělého, děti do 15 let zaplatí 100 korun.

Všichni by se měli „oháknout“ do mnoha barev, protože se razí heslo „Čím barevnější, tím lepší“. Chybět nebude bohatý doprovodný kulturní program, ve kterém si na své přijdou opravdu všechny věkové kategorie, nejen děti a dospělí, ale také senioři.

Registrace k závodu je již v plném proudu, zapojit se může široká veřejnost, a to prostřednictvím webu https://behvbarvach.cz/, kde se zájemci dozví veškeré další potřebné informace k samotné akci, předchozím ročníkům, ale přečtou si i příběh Přemečka Ulmana.

„S nedočkavostí jsem již vyhlížela jaro, protože podzim a zima se táhly. Přemeček byl pořád nemocný, dva zápaly plic, do toho covid, před dvěma týdny měl náběh na třetí zápal plic, takže se strašně těšíme na sluníčko. Letos toho máme v plánu hodně. Už jsme stihli týdenní hipoterapii a intenzivku v Ostravě. Za čtrnáct dní nás čeká dvoutýdenní výlet do Piešťan na cvičení, v červnu lázně a v červenci zase hipoterapie. Máme to opravdu velmi nabité a snad nám vyjde vše, co máme v plánu,“ prozrazuje s úsměvem maminka Přemečka Barbora Ulmanová.

První ročník Běhu v barvách pro Přemečka se v Uhlířově konal v roce 2019 a účastnilo se ho 1500 běžců. O rok později musela být akce kvůli pandemii covidu zrušena, loňský závod pak opět poznamenal covid, běhalo se virtuálně. Letos se vše vrací do starých kolejí.Ještě dodejme, že Přemečkovi byl v roce 2018 věnován i Kabelkový veletrh, který pořádá Opavský a hlučínský Deník ve spolupráci s Obchodním centrem Breda & Weinstein. Vybrala se tehdy rekordní částka, téměř 140 tisíc korun