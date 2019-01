Vedle svých dalších aktivit se Karolína Mališová věnuje také charitě. 20. února se zúčastní plesu na podporu nemocné Kristýnky, která od narození trpí mozkovu obrnou.

Osmiletá Kristýnka od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Výtěžek by jí měl zajistit prostředky na rehabilitační péči. | Foto: Daniel Michalík

Devatenáctiletá Karolína Mališová z Otic je na Opavsku známou tváří. Popularitu jí přineslo nejen třetí místo v loňském finále soutěže Česká Miss, zisk titulu Česká Miss Earth, ale také účast na mezinárodní Miss Earth, kde se v konkurenci osmdesáti šesti dívek z celého světa umístila mezi nejlepšími šestnácti.

Kromě přípravy na svou letošní maturitu, atletiky a modelingu se nyní zaměřila také na charitu.

Dvacátého února bude hostem na 1. opavském charitativním plese, který se uskuteční v Kulturním domě Na Rybníčku. Lístky jsou v prodeji na Dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě (SNO). „Kontaktovalo mě přímo vedení nemocnice, zda bych se plesu nechtěla zúčastnit. Když jsem se dozvěděla, za jakým účelem je vlastně pořádán, vůbec jsem neváhala," řekla Karolína Mališová.

Ples bude probíhat pod záštitou primátora města Opavy Radima Křupaly. „Výtěžek z něj chce nemocnice věnovat osmileté Kristýnce na potřebnou zdravotní péči," sdělila.

Holčička trpí vrozenou dětskou mozkovou obrnou a potřebuje rehabilitace, které jí moc pomáhají. Ty jsou ale finančně velmi nákladné a nejsou ani plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. „Kristýnku jsme si vybrali na základě vlivu takzvané neurorehabilitace, při níž je možné velmi dobře pozorovat, jak se postupně zlepšuje dívčin zdravotní stav.

Každý krůček znamená pro ni i pro její rodinu obrovský úspěch," poznamenal lékař SNO Dalibor Hudec.

Ples zahájí módní přehlídka

Součástí plesu bude módní přehlídka, která by měla celý večer odstartovat.

„Spolu s opavskou módní výtvarnicí Alicí Kurkovou jsme na ples vymysleli několik kostýmů. Sehnala jsem ještě další čtyři slečny, které budou modely předvádět společně se mnou. Okolo půlnoci pak budu oficiálně předávat výtěžek ze sbírky, podle hrubých odhadů by to mělo být kolem šedesáti až osmdesáti tisíc korun, uvidíme," uvedla Karolína Mališová.

Chce spolupracovat s nemocnicí

Se Slezskou nemocnicí by ráda do budoucna navázala užší spolupráci. „S panem ředitelem teď domlouváme mou návštěvu na dětském oddělení. Chtěla bych se na děti přijít podívat a potěšit je," dodala.

Ani v následujících měsících se Karolína moc nezastaví. Vedle již zmíněné přípravy na maturitu má téměř celý diář zaplněný prací. „Mám nasmlouvány módní přehlídky a focení. Koncem března se zúčastním svatebního veletrhu v Ostravě a nějaké akce mě čekají také v opavském obchodním centru Breda," poznamenala.

Předání výtěžku by pro ni neměl být žádný problém. Zkušenost získala třeba poslední lednovou neděli, kdy byla v Opavě hostem MMAA Arena Cup 7, kde soutěžící změřili síly v jednom z nejtvrdších bojových sportů. „Akce jsem se zúčastnila spolu s rodiči a přítelem. Předávala jsem pohár vítězi. Atmosféra byla skvělá, moc mě to oslovilo a bavilo, ale dělat bych to rozhodně nechtěla," uzavřela se smíchem Karolína Mališová.

Veronika Bernardová