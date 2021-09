"Chceme teď zahájit odbornou diskuzi nad zveřejněnou architektonickou studií budoucího využití areálu. Očekáváme totiž rychlou zpětnou vazbu jak odborné veřejnosti, tak dotčených orgánů. Jsme otevřeni produktivním připomínkám a návrhům na vylepšení. Investovali jsme obrovské množství prostředků, času a energie do návrhu, který, jak doufáme, by měl být široce akceptovatelný, zároveň však jako celek dává i provozní smysl a tudíž je i financovatelný," vysvětluje Jan Ležatka, jednatel společnosti Bad Johannisbrunn.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.