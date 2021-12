Radnice teď musela zrušit soutěž na projekt demoličních prací, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Oslovení opavští ani další projektanti nebyli z kapacitních důvodů schopni splnit termín realizace.

„Dále jsme proto řešili, koho bychom ještě mohli poptat. A narazili jsme na VŠB Ostrava, která kapacity ještě má. Na mimořádném jednání rady příští týden tuto zakázku pro VŠB Ostrava schválíme tak, aby bylo hotovo za čtyři měsíce od podpisu smlouvy,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

Projekt na demolici by tedy univerzita měla mít hotov v dubnu 2022, pak se už bude soutěžit konkrétní firma, která Slezanku zbourá. Následně tady vyroste několik historizujících bytových domů, multifunkční sál nebo podzemní parkoviště.Ještě dodejme, že Slezanka má kromě města i další vlastníky. Jak již bylo zmíněno, tak část od podchodu směrem ke konkatedrále říká „pane“ radnici.

Další zbylé části patří obchodnímu družstvu Tempo nebo cestovní kanceláři Čedok. S jejich majiteli nyní magistrát jedná o dalším postupu. Ve hře je to, že by od nich radnice jejich části koupila. Následně by město tyto pozemky po demolici dále prodalo investorovi, který by zde pokračoval v další výstavbě.

„Diskutují se podmínky. V této chvíli ještě není nic dořešeno, demolice bude probíhat od podchodu dále, zbytek necháváme a zůstává v jednání. Je to trochu složitější, protože představy jsou vyšší než znalecké posudky. Hledáme cestu, která by byla přijatelná pro obě strany,“ dodává Tomáš Navrátil.

Budova Slezanky s obchody a restauracemi vznikla počátkem 70. let 20. století podle návrhu architekta Josefa Krischkeho. V září 2008 město větší část Slezanky odkoupilo za neuvěřitelných 270 milionů korun, tato „transakce“ leží mnohým Opavanům v žaludku dodnes. Od té doby se řeší další využití objektu, všechny vize ale ztroskotaly.