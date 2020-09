Výstava s názvem Souostroví byla připravena k výročí pětadvaceti let od vzniku Bludného kamene. Inspirací byla umělcům nedávno prožitá zkušenost s nařízenou izolací. Galerijním prostorem se tentokrát stal bývalý obchodní dům Slezanka. Spolku se tak podařilo znovu oživit tento chátrající objekt.

Delegovaná performance Vladimíra Havlíka, do které se zapojilo i samotné publikum. | Foto: Deník/Aneta Macolová

„Mám radost, že jsme se tady sešli v takovém počtu i když při těchto náročnějších podmínkách. Jsem rád, že se nám tuto výstavu podařilo realizovat ve Slezance, což není úplná samozřejmost. Ačkoli tady možná někteří z vás v posledních letech na akcích byli, tak to vždycky bylo spíše výjimečné a velice sporadické. Už je to několikátá štace, kterou se nám toto často přehlížené místo podařilo znovuobjevit a zvelebit a v tom dobrém slova smyslu zestetizovat. Doufám, že opět přispějeme k tomu, aby se Slezanka dostala do veřejné debaty a aby se opět začalo mluvit o tom, co tady s tímto prostorem bude dál,“ zahájil výstavu kurátor Jakub Frank.