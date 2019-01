Vážení čtenáři, vždy ve středu najdete na na našem webu rubriku věnovanou problematice psího útulku v Opavě. Každý týden vám představíme dvě z těchto opuštěných zvířat. Naším cílem je jediné: najít jim nového pána. A vy, jejich možní noví majitelé, tak získáte nového, věrného kamaráda.

#nahled|https://g.denik.cz/74/16/op_goro_pes_0304_adm350.jpg|https://g.denik.cz/74/16/op_goro_pes_0304.jpg|Goro#

Goro – pohlaví pes, plemene střední kříženec s plemenem čau-čau, srst krátká, hustá, barvy zlaté, věk 8 let. Pejsek je hodný, přítulný, kamarádský a rád by dožil svůj psí život u starších lidí. Vhodný jak do bytu, tak na zahradu. V útulku je od loňského 29. prosince.

#nahled|https://g.denik.cz/74/16/op_frigo_pes_0304_adm350.jpg|https://g.denik.cz/74/16/op_frigo_pes_0304.jpg|Frigo#

Frigo – pohlaví pes, plemene velký kříženec s dalmatinem, má krátkou srst bílé barvy s černými puntíky. Věk 3 roky. Je vhodný k hlídání zahrady a je velmi kamarádský, kontaktní a bude věrný novému majiteli. V útulku je od 26. února 2009.