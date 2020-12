Organizátor může v takovém případě požádat magistrát o udělení výjimky z nočního klidu. Tato výjimka se však nevztahuje například na svatby, rodinné oslavy, firemní večírky a další soukromé veselice. A i přesto, že dosud není jasné, jak bude příští rok kvůli covidu vypadat, opavská radnice chce být na uvolnění opatření připravena.

A jak tedy být do vyhlášky zařazen? „Pokud je již akce do vyhlášky zařazena, budeme rádi, když nám pořadatel napíše, že s ní počítá i v budoucnosti. Nebo naopak, že ji již realizovat nebude. Jestliže by chtěl někdo zařadit výjimku nově, ať tak učiní nejpozději do 15. ledna příštího roku 2021, abychom stihli návrh na zařazení projednat v zastupitelstvu města,“ vysvětluje vedoucí odboru kancelář primátora Jana Foltysová, která má vyhlášku na starosti. Zájemci o udělení výjimky mohou psát na mail jana.foltysova@opava-city.cz.