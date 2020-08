Být dobrovolníkem si v letošním roce mohl vyzkoušet skoro každý. Kvůli koronavirové pandemii řada lidí začala šít a následně i roznášet roušky, roznášet nákupy nebo venčili domácí mazlíčky seniorům, kterým nebylo doporučeno pohybovat se venku.

Centrum Elim v Opavě-Kateřinkách. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

„Většina z nás se podobných činností ujala okamžitě, automaticky. Proč? Protože pomoc byla a stále je potřeba a v nás, lidech, tento pud pomáhat ostatním i cizím v kritických chvílích často vypluje na povrch a ukáže se. V našem Dobrovolnickém centru Elim Opava ale nehledáme dobrovolníky jen v době krize, ale hledáme je každý den, v každou hodinu, do organizací, které se nezjevily ze dne na den, ale stojí zde již roky a přijímají ty, kteří to potřebují. Ať už jsou to senioři, handicapovaní, děti bez domova a podobně,“ říká koordinátorka centra Elim Dominika Kramná.