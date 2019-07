Zdejší i přespolní milovníci vojenské techniky měli v minulých dnech svátek. V Mladecku u Opavy totiž proběhl již 14. ročník tradiční výstavy, na které se mohli návštěvníci dokonce projet, konkrétně v obrněném transportéru 810, na bojovém vozidle P1 či Tatře 813. Ale to není zdaleka jediná příležitost, kdy si obyvatelé našeho regionu mohou vyzkoušet jízdu na některém z výše zmíněných strojích či tanku.

„V obrněném transportéru jsem se svezl již několikrát, například na červnových Kopřivnických dnech techniky. Výstavu v Mladecku jsem si nenechal ujít nikdy, zde se navíc jezdí v terénu, takže je to pořádný adrenalin. Uvažuji, že se nechám povozit i soukromě, peníze na to vynaložené mi za to stojí,“ sdělil Opavan Jiří Tauber, který sám sebe považuje za fanatika sovětských tanků.

Karel Trlica mladší ze Spolku vojenské historie Deštné, jenž funguje od roku 2002, totiž nabízí i soukromé projížďky.

„Není problém se s námi domluvit, stačí nás kontaktovat na našich facebookových stránkách či mailu kvh.destne@seznam.cz,“ informoval Trlica s tím, že na letošní výstavě příchozí mohli usednout i do tanku, což nebývá vždy zvykem.

Kolik kusů bojové techniky mu na soukromém pozemku stojí, nechtěl konkretizovat, číslo je ale vysoké. Ve spolku funguje stabilně asi šest lidí.

„Ono se to tak různě střídá, někdo přijde, pak zase odejde, ale víc než deset nás není nikdy,“ upřesnil.

Připomínky bojů při dobývání našeho území za druhé světové války odkazují pomníky s tanky na několika místech. V Hlučíně-Darkovičkách se nachází areál čs. opevnění, tvořený pěchotními sruby MO-S18, S-19, S20 a lehkým objektem vz.37A.

Areál, který spadá pod Slezské zemské muzeum, je významnou vojensko-technickou památkou, evropsky vysoce ceněnou. Každoročně se zde konají přehlídky bojových ukázek včetně vojenské techniky. Další tanky mohou zájemci obdivovat například v Sudicích či v Háji ve Slezsku-Smolkově.