Osada se vrací do centra dění asi po půl roce, kdy se ukázalo, že v místě není téměř žádná podzemní voda. Radnice chce i přesto zahrádky postavit, protože zájem Opavanů je obrovský. Pokud se to potvrdí i prostřednictvím elektronických dotazníků, začne vedení města podnikat další kroky.

Slibem nezarmoutíš

V létě roku 2018 potěšila tehdejší opavská garnitura příznivce zahrádkáření, když avizovala vznik nové kolonie v atraktivní lokalitě na svaté Anně. Lidé hojně vyplňovali dotazníky, ve kterých vyjadřovali o slíbené pozemky zájem.

Přišly volby a nastoupilo vedení nové. Záhy se ukázalo, že plánům na stavbu osady chybí to zásadní – plán. Neexistovala studie, ani projekt. Následně nechalo město provést geologický průzkum a zjistilo se, že v oblasti není skoro žádná podzemní voda.

Dotazníky se vracejí

Zahrádkáři byli právem rozhořčeni, což neuniklo pozornosti radnice. Dále se tedy hledaly cesty, jak problém vyřešit. „Město balancovalo mezi myšlenkou tuto oblast zcela opustit a najít pro daný záměr jinou lokalitu, což ale v rámci možností Opavy není jednoduché. Nebo se přeci jen pustit do výstavby na svaté Anně s tím, že k zalévání zahrádek se bude používat voda z vodovodního řadu. Tomu se město chtělo původně vyhnout, a to nejen z ekologických důvodů. Stavba se navíc i o několik milionů prodraží, voda se zde bude muset přivést přípojkou ze vzdálenějších sousedních pozemků,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná.

Aktuálně tedy město znovu zjišťuje, jestli zájem Opavanů o zahrádky trvá. Na svaté Anně by je poté na své náklady vybudovalo a následně lidem prodávalo, metr čtvereční by vyšel asi na pět set korun. Zájemci mohou vyplňovat dotazník na webu magistrátu. „Nejedná se o přihlášku, vyplnění dotazníku tedy k ničemu nezavazuje. Poslouží jen jako podklad k rozhodnutí, zda má vybudování kolonie na svaté Anně smysl, či nikoli,“ dodává mluvčí.

Historie se opakuje

Podle předsedkyně opavských zahrádkářů Barbory Fišerové je poptávka po zahrádkách pořád významná. Jenže ona sama vyjadřuje i jistou dávku skepse. „Dotazníky, to už tady jednou bylo a jak to dopadlo. Město lidi navnadilo a oni pak za mnou chodili a ptali se, kde mají ty zahrádky. Takže jsem zvědavá, jak to dopadne teď. A rovněž mě zajímá, jak se tam přivede voda, přípojka mohla být hotová už dávno. Tak uvidíme,“ míní.