„Zatímco jsme se v silném dešti snažili zachránit obecní slavnosti, naši dobrovolní hasiči bojovali s lokálními záplavami ve vsi. Chvílemi to dokonce vypadalo, že budeme muset večerní program zrušit. Ale hecli jsme se a nevzdali to. Odměnou nám byla obrovská podpora občanů – zašli se domů převléknout, obuli gumáky a přišli zpátky do Lipja,“ řekla starostka obce Zuzana Kašná.

Sobotní program zahájily v areálu koupaliště Lipjo atrakce pro děti a soutěž Chlebičov má talent, do které se přihlásilo osm dívek s různorodými vystoupeními. Následovala minidiskoshow, během které už začalo pršet, a tak se děti i s animátorkou Helenkou Dvořákovou odebraly na pódium a tam si svou diskotéku i navzdory nevlídnému počasí báječně užily.

„Vystoupení Abba Revival se kvůli počasí zpozdilo a tady nastala nejtěžší chvilka, zda zvládneme mokro, potoky bláta, ale hlavně zajistit bezpečí pro hosty i účinkující. Rozhodli jsme se pokračovat a dobře to dopadlo. Abba Revival zahrála, přestalo pršet a lidé se vrátili. Při koncertu kapely O5 a Radeček, která dojela v pořádku, nastala opravdová zábava – parádní vystoupení populární skupiny zvedlo všechny ze židlí,“ pokračovala starostka.

V neděli program v Chlebičově pokračoval. „Mše svatá, kterou sloužil pan farář Radovan Hradil, byla obrovským svátkem, modlitbou a poděkováním za společenství, které u nás ve vsi máme,“ poznamenala pyšně starostka Zuzana Kašná.

Ve 14 hodin zahájil program Black Band muzikou především pro pamětníky a v 16 hodin pak začal koncert kapely Dolbend. „Uplynulý víkend byl kromě zábavy také o posílení našich vztahů a připomenutí hodnot, které nás spojují, o lidech, kteří u nás žijí a kteří jsou jedním slovem báječní,“ uzavřela Zuzana Kašná.