Chřipka v regionu stále řádí

V opavském i bruntálském okrese jsou stále kvůli chřipce zakázány návštěvy v některých zařízeních.

Epidemie chřipky řádí v celém Moravskoslezském kraji už čtvrtým týdnem, ačkoli podle vyjádření hygieniků lze oproti týdnům minulým celkově pozorovat mírný pokles nemocných.

„Nejvyšší nemocnost nadále zůstává ve věkové kategorii 0 až 5 let, kde evidujeme také vzestup choroby. V kraji nově pozorujeme devět závažných průběhů chřipky, u kterých byla nutná hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Jedna pacientka zemřela. Již jsme tak zaznamenali pětadvacet závažných případů chřipky,“ informovali pracovníci krajské hygienické správy s tím, že chřipce už podlehli tři lidé. Právě na doporučení hygieniků zavřely v minulých dnech a týdnech své brány některá zařízení napříč opavským i bruntálským okresem.

Návštěvy jsou stále zakázány ve Slezské nemocnici v Opavě a rovněž i v nemocnici krnovské. Přístupná jsou pouze dětská oddělení. Právě na Opavsku se vyskytovalo vůbec nejvíce nemocných chřipkou v kraji.

Jak ale naší redakci sdělil primář interního oddělení opavské nemocnice Peter Gajdoš, pacienty se závažným průběhem chřipky zde zatím neregistrují.

„Těžké případy jsme na oddělení zatím neměli. Pouze před týdnem byla jedna pacientka umístěna na jednotce intenzivní péče. Hospitalizace během dosavadní letošní epidemie nebyla na našem oddělení hromadná,“ konstatoval Peter Gajdoš. Návštěvy nesmí do opavské Psychiatrické nemocnice a zákaz se nevyhnul ani některým domovům pro seniory. Až do odvolání tak platí například v opavské Vile Vančurova, v Domově pod Vinnou horou v Hlučíně anebo v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Omezený přístup pak mají lidé do Senior centra ve Slavkově.

Co se bruntálského okresu týká, návštěvy jsou zakázány v Domě dobré vůle Žáry v Krnově a ke stejnému kroku přistoupila i organizace SAGAPO, konkrétně to platí pro její domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem.

Seznam zařízení, kde platí kvůli chřipce zákaz návštěv, je pravidelně aktualizován na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.