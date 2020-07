„Poprvé tato akce Daruj krev s OHK Opava proběhla letos 14. ledna. Další jsme měli naplánovanou na květen. Dohodli jsme se, že hned, jakmile se rozvolní koronavirová opatření, půjdeme krev darovat. Ale pan doktor říkal, že dokud neprobíhají operace, volají si dárce, od kterých potřebují danou krevní skupinu,“ přibližuje ředitelka OHK Opava Miluše Psotová s tím, že zástupci takto chtějí především podpořit myšlenku samotného darování krve a připomenout českým firmám, aby zaměstnance v darování krve podpořili.

„Domluvili jsme se s panem doktorem Stejskalem, že tuto akci budeme jako OHK pravidelně organizovat. Nejde o to, aby přišli všichni v jeden termín, ale vlastně aby se to lidem připomnělo. Hlavně, aby se poté zapsali do registru a pak už budou docházet ve svých intervalech. My bychom akci Daruj krev s OHK rádi vypisovali vždy co tři měsíce,“ dodává Miluše Psotová.