Uskuteční se v sobotu 29. května od 17 hodin v Městských sadech u víceúčelové haly. Akci slavnostně zahájí primátor Tomáš Navrátil s rektorem univerzity Pavlem Tulejou. Pestrým programem bude provázet opavský stand up komik Jakub Plaskura, vystoupí skupiny Poetika, Th!s s Vojtou Kotkem či kapela Munroe. Chybět nebude studentská módní přehlídka limitované kolekce oblečení speciálně vytvořená ke 30. výročí Slezské univerzity. Chystá se i křest sborníku Artemisia, který tvoří sbírku tvorby mladých studentů.

„Majáles bude letos opravdu jiný, do poslední chvíle jsme doufali, že vymyslíme vhodnou variantu, která by se dala zrealizovat i za přísných hygienických podmínek. A nakonec to vyšlo. Autokoncert je první událostí svého charakteru na území Opavy a my jsme na to náležitě hrdí,“ říká prezidentka Studentské unie Slezské univerzity Lucie Zelinková.

Ani letos pak nebude chybět vyhlášení krále a královny Opavského majálesu. Hlasování probíhá na oficiálních facebookových stránkách událostí. Divadelní den se naopak kvůli covidovým opatřením neuskuteční. Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 10. května od 10 hodin na webu smsticket.cz. Lístek stojí 200 korun a zahrnuje platbu za jedno auto, bez ohledu na to, kolik v něm bude osob, maximálně však pět.

Vstup pouze s testem nebo očkováním

Zakoupení vstupenky na majáles ale nebude jediným nutným úkonem. Abyste se do areálu dostali, budete se muset při vjezdu prokázat negativním antigenním, či PCR testem, který nesmí být starší než 48 hodin. Další variantou je certifikát o kompletním naočkování nebo doklad, že jste v posledních 90 dnech prodělali Covid-19.