Zbystřit by měly páry, které plánují v letošním roce uzavřít sňatek. Mají totiž možnost se přihlásit do soutěže o nejsympatičtější snoubenecký pár, kterou v rámci akce Svatební veletrh vyhlašuje opavské Obchodní centrum (OC) Breda&Weinstein.

Zájemci, kteří by se chtěli zapojit, musejí do 5. února zaslat svou společnou fotografii na email soutez@ocbreda.cz. Ke snímku je zapotřebí uvést jméno, emailovou adresu a telefonní kontakt. Fotografie budou následně uveřejněny na Facebooku OC Breda&Weinstein.

Nejsympatičtější pár zvolí návštěvníci facebookového profilu, kde budou moci své favority „lajkovat“, a to od 6. do 15. února do 18 hodin. Pár s největším počtem „lajků“ získá balíček svatebních služeb v celkové hodnotě 17 500 korun.

Obsahuje například poukaz na svatební oblek a košili, zapůjčení svatebních šatů, voucher do taneční školy na lekce novomanželského tance, poukázku do OC Breda&Weinstein, poukaz na fotografické služby, svatební dekorace nebo výzdobu. Páry na druhém a třetím místě obdrží poukázku do opavské Bredy v hodnotě tisíc korun.

Vítězný snoubenecký pár si svou výhru převezme na pódiu v den konání Svatebního veletrhu, a sice 16. února. Svatební veletrh pořádá opavská Breda ve spolupráci s Opavským a hlučínským deníkem. Bude probíhat v Bredě od 11 do 18 hodin.