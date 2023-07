Na novou úroveň se dostala jednání opavského magistrátu s Církví československou husitskou ve věci loutkového divadla v Opavě.

Dům, jehož je scéna součástí, skončil po mnohaletých sporech v roce 2021 ve vlastnictví církve a město si jeho část pronajímá. Nyní má radnice naději na to, že by se mohlo divadlo stát jejím majetkem. Církev totiž kývla na možný odprodej. Jaká bude další budoucnost divadla i Střediska volného času, které v pronajatých prostorech sídlí?

Pohled do historie

Celý objekt je z části bývalou modlitebnou Československé církve husitské. Opavští nadšenci k ní v roce 1951 přistavěli loutkové divadlo, ovšem se zázemím v původní budově. Od roku 1955 vlastnil budovu stát. Církev objekt vždy považovala historicky za svůj majetek, vedení Opavy bylo naopak přesvědčeno, že budova je městská, protože podle vyjádření radnice existuje prohlášení, podle kterého ji mělo město zastoupené Jednotným národním výborem od církve v roce 1949 koupit. Církev ale tvrdila, že za prodej nikdy nedostala zaplaceno a prohlášení považovala za neplatné.

Před lety požádala Ústřední rada Československé církve husitské v rámci církevních restitucí o vydání budovy. Jenže stát v roce 2014 tuto žádost zamítl a budovu ze seznamu vyjmul. Církvi tehdy začala běžet tříletá lhůta na rozporování u soudu. A těsně před jejím vypršením v roce 2017 se církev skutečně na soud obrátila a podala žalobu. V té době už měl nějaký čas právo hospodařit s budovou Národní institut pro další vzdělávání, od něj si prostory loutkového divadla a bývalé Stanice mladých turistů a přírodovědců či minizoo pronajímalo Středisko volného času Opava. V roce 2021 pak Městský soud v Praze rozhodl, že objekt patří církvi a od té doby si prostory magistrát už pronajímá od ní.

Celý objekt je však už dlouhá léta v dezolátním stavu, mimo jiné jej obklopuje dřevěné bednění, protože z fasády padá omítka.

Nová naděje

Současnému opavskému vedení se teď podařil učinit poměrně významný krok k tomu, aby loutkové divadlo od církve odkoupilo. Přesněji řečeno ale pouze objekt divadla. „Církev už předtím deklarovala, že obytnou a provozní budovu prodávat nechce, město tedy nabídlo novou variantu, a to odkoupení jen prostorů divadla a jeho zázemí. Město poskytlo církvi znalecký posudek s návrhem na cenu, církev si nyní nechává dělat svůj posudek o hodnotě nemovitosti. Až bude hotov, uskuteční se schůzka, na které se o konkrétní ceně prodeje a dalším postupu bude jednat,“ řekl Deníku náměstek primátora Pavel Meletzký, který vede vyjednávací tým.

Za kolik církev městu loutkové divadlo prodá, se zatím neví. „Je to předmětem jednání, ale předpokládá se, že by se cena měla pohybovat od 3,5 do 4 milionů korun. Ale to opravdu ukáže až výsledek budoucího jednání,“ přibližuje náměstek.

Oprava divadla a stěhování SVČ

Jakmile bude divadlo patřit městu, bude provedena i rekonstrukce. „Přání města je vyřešit legislativní a smluvní záležitosti do konce roku 2023 a následně do rozpočtu na rok 2024 zařadit i částku na odkoupení objektu. Ve druhé polovině roku 2024 v návaznosti na získání vhodného dotačního titulu bychom chtěli začít budovu divadla opravovat. Po tu dobu budou ale muset soubory někde hostovat, náhradní prostory po dobu rekonstrukce se teprve budou hledat,“ upřesňuje Pavel Meletzký.

Jak už bylo řečeno, tak i zbývající část objektu si město v tuto chvíli od církve pronajímá, konkrétně pro potřeby Střediska volného času (SVČ). Pronajaté prostory a kanceláře ale zůstanou nadále v majetku církve a SVČ je opustí. „Přestěhuje se do své budovy v Jaselské ulici. Stejně tak dojde k přestěhování minizoo, která je dnes v zahradě budovy v Husově ulici,“ naznačuje náměstek další dění.

Zbytek budovy církev neprodá

Probíhající jednání s vedením Opavy o možném prodeji loutkového divadla Deníku potvrdila i Církev československá husitská. „Ústřední rada naší církve schválila na svém červnovém zasedání záměr odprodeje budovy loutkového divadla městu Opava a nyní probíhá jednání o ceně na základě dostupných znaleckých posudků. V současnosti tato částka není jasná a je předmětem dalšího jednání,“ sdělil redakci patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta.

O tom, že by šla do prodeje i druhá část budovy, církev neuvažuje. „Po technické stránce rozdělení těchto dvou objektů je možné. Rekonstrukce tohoto objektu je nezbytná a počítáme s ní,“ dodává Tomáš Butta.