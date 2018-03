CNG v našem regionu získává na popularitě

Compressed Natural Gas, zkráceně CNG a v českém překladu stlačený zemní plyn, na Bruntálsku a Opavsku momentálně můžete natankovat na dvou místech v Krnově a Opavě.

SANTA TRANS v roce 2015 zřídila v Krnově CNG stanici na plnění aut stlačeným zemním plynem. V okrese Bruntál je zatím stále jediná. Další CNG stanice jsou až v okresech Opava a Jeseník.Foto: SANTA TRANS v roce 2015 zřídila v Krnově CNG stanici na plnění aut stlačeným zemním plynem. V okrese

Řidiči se na palivech snaží ušetřit, šetrní chtějí být i k životnímu prostředí, a alternativní pohony tak jsou dnes velice populární. Své o tom ví i Opavan Tomáš Volovecký, který pracuje jako produkční v Dolní oblasti Vítkovic. Jeho zaměstnavatel používá speciální vozy značky Škoda dodané partnerem společnosti. Výhodou těchto aut je, že jezdí právě na CNG.

„Máme octavie, superby a také vozy citigo. Funguje to tak, že mají dvě nádrže jednu na CNG a druhou na benzin. Primárně jezdí na první uvedené palivo, a když dojde, automaticky se to přepne na benzinový pohon. V provozu to prakticky vůbec nepoznáte. Drobné zpoždění u CNG vidím pouze, když sešlápnete plyn. Jinak je to opravdu výhodné palivo. Jeden ujetý kilometr vás vyjde na jednu korunu,“ komentoval Tomáš Volovecký, jenž si zatím nedokáže představit, že by vozy u nás jezdily pouze na CNG.

„Důvod je prostý, síť stanic není tak rozsáhlá. Třeba v Opavě je k dispozici jen jedna. Neumím si představit, že bych měl neustále studovat mapu, kde se dá natankovat. Zvlášť ještě v zahraničí,“ vysvětlil Volovecký

AUTA NA CNG SI POŘÍDIL I DOMOV PRO SENIORY

Jediná stanice, kde můžete v Opavě doplnit nádrž na stlačený zemní plyn, se nachází v Jaktaři, konkrétně v Bruntálské ulici. Další je v Krnově, kde ji v roce 2015 zřídila firmy Santa Trans. Tato krnovská dopravní společnost primárně usilovala o levný ekologický rozvoz svých kamionů, které po republice rozvážejí limonády Kofola, ale její plnící stanice v areálu ve Vrbině je k dispozici také veřejnosti.

Firma spolupracovala se Střední automobilovou školou v Krnově na testech, zda je CNG po úpravě motorů vhodné palivo pro auta různých značek. Kamiony ujedou na plnou nádrž CNG až 350 kilometrů. Krnovská CNG stanice se řidičům zobrazuje v mapách i v GPS. Jedná se o samoobslužnou stanici s displejem, který řidiče navádí jednoduchými pokyny.

„Zákazník přijede, natankuje a zaplatí platební kartou. Je možné si u Santa Trans vyjednat i zákaznický čip. V případě čipu je možné palivo i fakturovat,“ popsal postup při tankování Jiří Hartmann ze Santa Trans při otevírání krnovské stanice. Díky této nabídce si také krnovský Domov pro seniory v Rooseveltově ulici při obměně vozového parku pořídil auta, která jezdí na stlačený zemní plyn. Na nákup čtyř speciálně upravených automobilů získal krnovský domov pro seniory dotaci 2,4 milionu korun a město Krnov mu přispělo navíc dalšími 140 tisíci korunami.

O CNG JE VELKÝ ZÁJEM

V Evropské unii jsou vozidla na CNG už poměrně běžná a také v České republice se síť plnicích stanic zahušťuje. Na zemní plyn jezdí už i první autobusy. Provozovatelé plnicích stanic předpokládají, že souběžně s útlumem služeb pro dieselové motory se mnozí řidiči rozhodnou právě pro CNC palivo.

Mimo jiné i tyto skutečnosti si začali uvědomovat v Hlučíně, kde se chystají vybudovat novou stanici. Hodlá ji postavit městská společnost Teplo Hlučín, a to na pozemku, jehož prodej právě této firmě před nedávnem odhlasovali místní zastupitelé. Podle hlučínského starosty Pavla Paschka je veřejná plnicí stanice na CNG velkou příležitostí.

„Podpora ekologického provozu je v dnešní době důležitá. Bude se nacházet na vhodném místě nedaleko sídla Tepla Hlučín, u silnice po pravé straně při výjezdu z města směrem na Darkovičky. Její součástí se stane také rychlodobíjecí stanice pro elektromobily,“ uvedl starosta Hlučína, podle něhož by zde mohly tankovat také autobusy.

Jezdí sem totiž i městská hromadná doprava z Ostravy a některé vozy CNG používají. „Určitě to možné bude. Točna autobusů se nachází zhruba padesát metrů od místa, kde bude stát stanice. O CNG je opravdu velký zájem. Na tomto projektu pracujeme už více než dva roky. Náklady by se měly pohybovat okolo 4,5 milionů korun. Předpokládaná návratnost je mezi čtyřmi až pěti lety,“ doplnil Pavel Paschek s tím, že stavební práce by mohly odstartovat letos v létě.