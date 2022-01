„Jedná se o celkovou rekonstrukci, která spočívá v odstranění nevyhovujících prostor a nahrazení novou moderní stavbou včetně vybudování potřebného zázemí. Stavba by měla začít na jaře po ukončení hokejové sezony. Město má záměr podat žádost o dotaci v rámci výzvy Národní sportovní agentury, stavět se však bude i v případě, že Opava dotaci nezíská, a to z našetřených prostředků,“ prozradil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Silvestr století? Ostravští Tři tygři bavili i znechutili Česko. Jak to vidí oni

Téměř 30 milionů pak má stát vybudování nového inline areálu v Žižkově ulici naproti Víceúčelové haly, i tady by mohla městu pomoci Národní sportovní agentura, kde již leží podaná žádost o dotaci.V lednu by se měla začít stavět i zbrusu nová hasičská zbrojnice pro poloprofesionální hasičskou jednotku v městské části Kylešovice.

Vyroste v areálu Městského dopravního podniku Opava, a to na místě stávajícího betonového skeletu, který půjde k zemi a na jeho místě vznikne nová budova. Nová hasičárna má přijít na téměř 52 milionů korun.

Nová cyklostezce z Opavy do Malých Hoštic

„Městu byla přiznána dotace z prostředků Státního fondu podpory investic ve výši 23,6 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce letošního roku,“ upřesňuje Roman Konečný.

V dubnu pak budou zahájeny práce na nové cyklostezce z Opavy do Malých Hoštic. Nová stezka vyjde na 3,9 milionu korun, z toho 3,1 milionu pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Více než tisíc balíčků od dětí potěšilo seniory na Ostravsku a Hlučínsku

Pokračovat bude v tomto roce revitalizace sídliště v Kylešovicích v Liptovské ulici. Mají se opravovat chodníky, veřejné osvětlení i parkoviště. Tato etapa má stát skoro 22 milionů, radnice usiluje o dotaci Státního fondu podpory investic.V květnu by měl být do provozu uveden nový parkovací dům u východního nádraží.

Co se dalšího opavského nádraží týká, konkrétně toho západního, tak letos budou dokončeny jeho generální opravy. Přestavba za skoro 79 milionů korun mu vrací historickou podobu, odkazující na období jeho největší slávy. Akci platí Správa železnic.Také v tomto roce se budou muset řidiči v Opavě připravit na dopravní omezení, a to v souvislosti s modernizací semaforů. Rozsah by už však neměl být takový jako loni.

„Kromě modernizace semaforů se budou instalovat dopravní detektory, upraví se přechody pro chodce, koordinační kabely a dobuduje se nový dispečink. Hotovo by mělo být v létě, teprve poté dojde k plnému funkčnímu využití nových semaforů,“ dodává Roman Konečný.

Rodinný cyklovýlet? Polsko zavedlo mastné pokuty pro dítě na kole bez řidičáku

Stavební ruch se letos očekává i na Červeném zámku v Hradci nad Moravicí. Bude zde totiž probíhat poslední ze tří plánovaných etap rekonstrukce objektu. Týká se dalších vnitřních prostor zámku, konkrétně restaurace a hotelové části, které budou kvůli opravám mimo provoz asi dva a půl roku.

Pokračovat se bude v tomto roce také na projektu revitalizace a sanace Hlučínského jezera nebo na budování západní části severního obchvatu slezské metropole. Tato akce už běží od září 2020, přičemž celá západní část severního obchvatu Opavy by se pak měla otevírat na podzim 2023.