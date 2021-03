Jenže s tím kategoricky nesouhlasí opavská opozice, která nyní volá po opětovném svolání zastupitelstva. Argumenty, že se zasedání nedá za současných hygienických podmínek uspořádat, považuje za liché.

Zasedání zastupitelstva by se neměla zbytečně odkládat. Pak se totiž může stát, že až k nějakému opravdu dojde, bude na programu třeba sto bodů a debaty se protáhnou minimálně do noci.

Opavská radnice by se mohla inspirovat v jiných městech, například v Ostravě, kde uspořádali zasedání kombinovanou hybridní formou. Část zastupitelů by byla fyzicky přítomna v kulturním domě. V tomto případě lze zajistit i antigenní testy před vstupem. Toto by platilo i pro přihlášené občany. A další část zastupitelů by se k jednání připojila prostřednictvím videokonference.

Město by mělo různé varianty uskutečnění jednání začít urychleně hledat a řešit. Protože nelze predikovat, kdy budou opatření uvolňována tak, aby se zasedání uskutečnilo dle tradičních zvyklostí.