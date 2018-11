/FOTOGALERIE/ Poslední vojáci opustili kasárna ve Služovicích na Opavsku v roce 1995. Co se bude s bývalým objektem protivzdušné obrany Hlučínska dít dále? Projekt na rekultivaci je už téměř hotov.

Co s bývalým vojenským areálem? Rozhledna, muzeum i panenská příroda.Foto: archiv obce

Kasárna byla ve Služovicích vybudována v roce 1960 a od té doby zde sídlila přibližně dvousetčlenná posádka vojáků. Objekt, který je rozdělen do tří částí, sloužil protiletadlovému raketovému vojsku. Pod správu obce byla kasárna převedena v roce 2000, o šest let později se k nim přidaly také důstojnické byty, dnešní bytové domy. Od té doby Služovičtí hledají využití pro část C, kde se dříve nacházely velíny.

Nyní je zde panenská příroda a ta by tady také měla zůstat. Mimo jiné zde probíhá i chov muflonů či daňků, obec tento prostor pronajímá.

Na webu Služovic probíhala také anketa, ve které mohli své názory, nápady a náměty, co s „Céčkem“ dále, vyjadřovat i občané.

„Vše jsme pak konzultovali na radě a zastupitelstvu, následně proběhla prohlídka vojenského areálu, zúčastnilo se jí kolem dvou set obyvatel. Poté přišla na řadu přednáška, na které byla představena prezentace studie. Určitě chceme, aby zde zůstala zachována panenská příroda, nepřejeme si žádný těžký průmysl. Vyrůst by vzhledem k poloze areálu měla i rozhledna, také minizoo, zachován by měl být pohrobek studené války, vznikne interaktivní muzeum. Studie už je ucelená, zbývá jen dopracovat projekt a samozřejmě najít peníze,“ říká starosta Služovic Petr Weczerek.

Studie je koncipována tak, že realizace jednotlivých částí v „Céčku“ může být postupná.

„Služovice nemají žádný osmý div světa, nejsou pro turisty ničím atraktivní. Proto chceme potenciálu „Céčka“ využít k rekreaci, odpočinku, k aktivnímu trávení volného času. V případě zájmu je ve hře i otevření menší restaurace s minipivovarem,“ dodává čelní představitel Služovic.