Co značily komunistické titulky v trolejbusech?

Nápisy ze socialistického tisku se na některých opavských trolejbusech objevily letos 21. srpna. S výročím okupace to však nijak nesouviselo.

TROLEJBUSY typu Škoda 14 Tr jezdí po Opavě dlouhých 35 let.Foto: Deník / Veronika Bernardová

Cestující, kteří využívají k přepravě opavskou městskou hromadnou dopravu, si možná od 21. srpna letošího roku všimli zajímavých titulků z dobového tisku. Tyto nápisy se nacházely jak uvnitř trolejbusů, tak i ve formě větších reklam zvenčí několika vozů. Mnoho lidí se domnívalo, že titulky mají něco společného s výročím okupace Československa. Nápis „Pevná jednota SSSR a NDR“ dokonce někoho pobouřil natolik, že jej zcela poničil a titulek tak musel být odstraněn.

Jak se však ukázalo, unikátní reklamní kampaň, tvořená autentickými titulky z Rudého práva a z Nového Opavska ze dne 21. ledna 1983, neměla s okupací vůbec nic společného. Vše mělo jeden hlavní cíl, a sice připomenout Opavanům blížící se konec legendárních trolejbusů typu Škoda 14 Tr. Tyto vozy brázdí slezskou metropoli už 35 let a vůbec poprvé vyjely do jejich ulic s největší pravděpodobností právě 21. ledna 1983.

„S jistotou to nevíme, protože se nepodařilo dohledat žádný záznam. Máme však sérii fotografií s vozidlem právě z tohoto dne. Chtěli jsme to udělat nevšedně, mnohé dopravní podniky například jen vozy vystaví a tím to končí. Kolega Libor Hinčica pak přišel s touto myšlenkou, v podobném duchu to bylo provedeno již v Drážďanech. Je dobře, že lidé kampaň zaregistrovali, vnímali to ,“ uvedl ředitel Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Jaromír Walaski.

Titulky lze v současné době na trolejbuse spatřit stále. Nejde už však o ty skutečné, nýbrž smyšlené, datum 21. ledna 1983 však zůstalo. První trolejbus Škoda 14 Tr přicestoval do města na konci roku 1982, ten poslední převzala Opava roku 1997. Jde o nejdéle sloužící model trolejbusu v historii městské dopravy, nejstarší vozy letos oslaví třiadvacáté narozeniny.

V současné době jich ve městě stále jezdí ještě osm.

„Tak dlouhá služba občanům by neměla zůstat bez povšimnutí, proto s těmito posledními provozními vozidly plánujeme důstojné rozloučení. Speciální akce se uskuteční v sobotu 10. listopadu. V tento den budou mít občané poslední možnost se s trolejbusy svézt, bude otevřen areál vozovny v Kylešovicích a připravujeme také bohatý doprovodný program napříč Opavou,“ přiblížil Jaromír Walaski.