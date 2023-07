Optik Skryjová v Masarykově třídě 23 hostí do 5. září nejnovější konceptualistický projekt opavského básníka, fotografa, sochaře a galeristy Libora Hřivnáče. O co přesně jde?

Kolekce nabízí řadu zajímavě řešených prstenů. | Foto: se svolením Libora Hřivnáče

Projekt tvoří kolekce patnácti velmi neobvyklých prstenů, z nichž tmavé jsou zhotovené z litiny a žluté z mosazi, jeden je pozlacený čtrnáctikarátovým zlatem. Soubor doplňují hlavy dvou dívek. Jedna se nazývá Velmi přesná dívka a její sestra má granátové rty ze stříbra a 192 českých granátů.

Vystavené prsteny jsou určené pro onu Velmi přesnou dívku. „Od mládí sbírám zajímavé kameny, které získávám z různých kamenictví jako zbytky. K sochařským účelům jsou příliš malé a tak jsem přemýšlel o jejich využití. Zvolil jsem prsteny a byla to dobrá volba. Nápad jsem si v hlavě stále rozvíjel, až dostal konkrétní podobu v podobě patnácti prstenů a už tvořím další. Naučil jsem se vrtat do skla a vyřezat závity do mosazi nebo litiny“ říká Libor Hřivnáč ke své „prstenové“ kolekci.

Podle odborníků jsou pro něj prsteny hluboce symbolické. Každý je kruhem bez konce, bez začátku, věčný, nekonečný, obnovující se, zkrátka dokonalý tvar.

„Umožňuje mu vložit do každého z nich vyleštěný nebo vybroušený kámen. Spíš než sběratelem je jejich obdivovatelem a dává jim nové významy. Ke svým tématům (ženy, kameny, zkameněliny, kultura, zejména prezentovaná v galeriích) vytváří bezpočet subjektivních variací. Nechce být banální, chce až učitelsky zaujmout samotným konceptem svých děl v precizním provedení. Při našem posledním setkání mi se svým jemným humorem předváděl obří prsteny, na kterých uplatnil nezanedbatelné množství nápadů, o kterých rád překotně vypráví. Může být něco ještě víc umělečtějšího, objevnějšího, zvídavějšího, lidštějšího, kreativnějšího, než je právě Hřivnáčův výtvarný styl? “ hodnotí tvorbu Libora Hřivnáče historik umění Dieter Schallner.