Divadla už sice konečně mohou hrát bez omezení divácké kapacity, ale návštěvnost jim přesto citelně klesá. Dokazuje to průzkumu, provedený který portálem Dramox a pokles návštěvnosti je mnohdy až padesátiprocentní. S tímto problémem se potýká i Slezské divadlo, což bylo při poslední premiéře v hledišti zcela evidentní.

Nová sezona začíná od ledna příštího roku a předplatné si dosud zajistila v podstatě jen polovina stálých abonentů. Zbytek s koupí předplatenky pořád váhá a důvod je zcela pochopitelný. „Naši diváci teď dávají přednost zakoupení vstupenek před začátkem představení a není možné se jim divit. Nikdo neví, jestli a kdy půjdou soubory do karantény nebo kdy se divadlo pro vzestup covidu opět zavře. Taková nejistota dokáže podkopat i sebevětší zájem o vstupenky v předstihu,“ konstatuje vedoucí obchodního oddělení Slezského divadla Jiřina Rossípalová.

Letošní rok zvládlo divadlo dobře díky štědré dotaci ministerstva kultury, ten příští už tak pozitivní asi nebude. Rozpočet města, které je zřizovatelem divadla, je v řešení, ale už teď je jisté, že finanční šroub bude značně utažený. „Předplatné máme stále ještě v předprodeji, ale lidé se ho dost bojí vzít. Problémy jim v tom dělá nejistá sezóna, obavy z covidu i nutnost sedět v hledišti s rouškami. Pro dohrávání neodehraných představení jsme museli novou sezónu posunout na leden, zatím divákům dlužíme už zaplacené inscenace ze sezóny minulé,“ přibližuje současnou provozně tíživou situaci ekonom divadla Martin Dobeš. Optimističtější pohled není ani na dříve častá školní představení. Covid posílá žáky do karantény takříkajíc ze dne na den a školy proto nemohou návštěvu divadla objednávat na týdny dopředu.

Pokud virus dovolí, uskuteční se letos Silvestr ve Slezském divadle. Loňský do jeho prostor nesměl, letos by už vpuštěný být měl. Poslední den roku bude tentokrát od 17 hodin patřit oblíbené české retro komedii Zítra to roztočíme, drahoušku aneb Absolutně nevinný žertík, silvestrovsky podaný rozverněji než v běžných reprízách. Herci to v ní k potěšení diváků roztočí v maximální možné míře. U návštěvníků budou vítané retro modely - velké klopy, límce, zvonové nohavice, krimplen, tesil, chemlon, čelenky, šátky, klobouky a nejrůznější vlasové doplňky, divoké barvy i flitry. Fantazii se v tomto směru na Silvestra meze klást nebudou. Vstupenky jsou už v prodeji.