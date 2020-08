Virus se v obci na Opavsku zabydlel a podle všeho ji zatím nehodlá opustit. Výsledkem jeho nežádoucího pobytu jsou zavřené veřejné objekty, odvolané akce a rozsáhlá karanténa.

Testování na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Po veřejné akci, které se místostarosta Libor Pospiech zúčastnil, aniž by tušil, že je pozitivní na covid-19, přestalo být v obci veselo. Virus se totiž začal velmi rychle šířit. S okamžitou platností byl až do odvolání uzavřen obecní úřad a všichni jeho zaměstnanci nastoupili do karantény s nutností absolvovat testy.