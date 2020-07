Na světě je už i smlouva, novou asfaltovou cyklostezku postaví společnost Silnice Morava. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, v němž porazila dalších devět zájemců. Vysoutěžená cena činí necelých 8,4 milionu korun, podstatnou část však zafinancuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nová cyklostezka z Opavy do Hradce se začne stavět v září. Povede přes Otice a Branku u Opavy. Hotovo má být do konce června příštího roku. Co se týká přesnějšího harmonogramu prací, tak v Hradci nad Moravicí se bude stavět od 7. září do 2. listopadu. Na území Branky u Opavy a Otic pak kvůli žním až od 2. listopadu do 30. června příštího roku. A právě nejpozději se začátkem letních prázdnin by se už měli po cestě projíždět první cyklisté nebo třeba bruslaři.