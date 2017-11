Vznikne mezi Oldřišovem a Opavou cyklostezka?

Cyklisté, kteří se nyní chtějí vydat ze slezské metropole směrem na Oldřišov, nemají v současné době jinou možnost než jet po hlavní silnici.

Cyklistika. Ilustrační fotoFoto: Deník / Michal Bílek

Na ní je frekventovaný provoz, a proto vznikl v Oldřišově záměr o vybudování nové spojnice pro cyklisty. O její realizaci rozhodne přiklepnutí dotace.

Cyklostezka by měla propojit polní cestu v Opavě-Kateřinkách, která ústí do ulice Filípkovy s místní komunikací, jež vede z Pustých Jakartic do Oldřišova. Součástí stavby by měla být i výsadba jednostranného stromořadí.

Chybět nebude ani přístřešek se stolem či lavicemi.