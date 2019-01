OPAVA - V nejbližších letech by cyklisté z Opavska a okolí mohli mít pro výlety k dispozici další tři cyklostezky.

V roce 2009 plánuje statutární město Opava zahájit výstavbu cyklostezky Z Hradce nad Moravicí přes Branku u Opavy do Otic a Opavy i cyklotrasy z Jakartovic přes Litultovice do Otic a Opavy. U cyklostezky z Hradce nad Moravicí už byla zpracována vyhledávací studie, studie proveditelnosti a další podkladová dokumentace. S výstavbou je počítáno během let 2009 až 2011.

Cyklostezka z Jakartovic prochází turistickou oblastí Mladecka a letos začalo zpracovávání projektové dokumentace. Samotná výstavba je plánována na období let 2009 až 2010. Ještě letos by měla být přímo ve městě vybudovaná cyklostezka z ulice Na Rybníčku na Englišovu ulici, která bude vedena převážně mimo frekventované komunikace. Výstavba nadregionální cyklostezky Slezská magistrála bude příští rok pokračovat třiatřicetikilometrovým úsekem mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi.