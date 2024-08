Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu. Poslední srpnový den patří cyklovýletu mezi Opavou a Krnovem.

Jde o známou cyklistickou vyjížďku mezi oběma městy. Povede po trase cyklostezky číslo 55 mezi Opavou a Krnovem a po cestě budou jezdci zastavovat u různých stanovišť s aktivitami, určenými nejen dětem. Po splnění zadaných úkolů dostanou účastníci razítka do své kartičky, převzaté na startu. Tento zábavný cyklovýlet je ideální příležitostí i k přímo rodinnému výletu na kolech.