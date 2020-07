Nejen opavské zahrádkáře nejspíše čeká další rozmarné léto. Zatímco v minulých sezonách se na úrodě ve velké míře podepisovalo sucho, letos to dosud vypadá, že žhavé sluneční paprsky vystřídaly kapky deště. Ale jak se říká, všeho moc škodí.

„Těžko říct, jestli je lepší, když hodně prší, nebo když je hodně horko. Loni byl nedostatek vody opravdu problém. Jenže letos se mi zdá, že už i toho deště bylo tak nějak dost. Úrodu mám opožděnou, protože není teplo a nesvítí tolik slunce. Třeba hrášek, který jsem sázel na jaře, začíná plodit až nyní. Loni nebo předloni jsem už trhal lusky snad začátkem června. I ostatní zelenina bude určitě dozrávat později než obvykle. Ale to není až takový problém. Ten představují slimáci, mám dojem, že se letos opravdu přemnožili a nezabírá na ně už vůbec nic. Skoro denně večer chodím a sbírám je po zahradě, bez obtíží jich naráz najdu deset i patnáct. A co vím, tak stejně to mají i ostatní,“ konstatuje například jeden z příznivců zahradničení Petr Vitásek.

Kromě zeleniny mu na zahradě roste i několik ovocných stromů. Letos si však bude muset nechat zajít chuť na meruňky, protože všechny zničily mrazíky. „Jinak je plodů na stromech docela dost, urodilo se hodně třešní, už máme zavařeno. Slibně to vypadá i s hruškami, o něco méně bude jablek a rynglí. Když si vzpomenu, kolik rynglí bylo před dvěma roky, kdy se pod jejich náporem zlomila skoro půlka stromu, tak letos je to tedy o poznání chudší. Ale každý rok nemůže být posvícení,“ pokračuje.

Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Co si naopak pochvaluje, jsou letošní rané brambory. „Mám běžně nasazeno několik řádků, a to odrůdy Impala. A i když jsem je v tomto roce opět kvůli počasí začal kopat až později, asi před dvěma týdny, vyplatilo se to. Po několika letech jsou konečně krásně velké a hlavně zdravé,“ dodává.

Jestli bude letošní úroda bohatší nebo chudší než v minulých letech zatím nelze podle předsedkyně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava-město Barbory Fišerové objektivně hodnotit.

„Je to hodně ovlivněno počasím. Jiné roky bylo sucho, což se na úrodě projevilo nedostatkem vody a spálením listů květin, zeleniny a stromů. Letos je evidentní, že hodně deštivé počasí také úrodu moc nepodporuje, neboť se vyskytují škůdci a ve velké míře plísně jak na okurkách, rajčatech nebo víně. Každopádně letošní zahrádkářská sezona je opět extrém. Začátkem jara znovu udeřily mrazy a rané odrůdy ovoce pomrzly, například meruňky a jablka,“ míní.

Ovoce by však podle ní v tomto roce mohl být díky hojnosti srážek dostatek. „Úroda by měla být přiměřená, ale ne extrémní. Co mám zjištěno, tak sklizeň peckovin bude menší než sklizeň jádrovin. Závěrem chci za zahrádkáře sdělit, že každý rok bojujeme s výkyvy počasí ale z úrody, ať je jakákoli, máme radost,“ říká Barbora Fišerová.