Architektonický klenot města se pomalu nadechuje k dalšímu životu a soutěž o jeho budoucí podobu určí vítěze. O nejlepším návrhu rozhodne odborná porota, tvořená zástupci hned z několika zemí.

Obchodní dům Breda čeká na vítězný architektonický návrh. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Už v polovině června bude jasno v tom, jaká budoucnost historický objekt ve slezské metropoli čeká. Odborníci rozhodnou, který z předložených návrhů je nejlepší a jakým směrem by se město coby zachránce ikonické stavby mělo vydat.

„Nadšený jsem byl už z předběžných návrhů, se kterými jednotlivá studia do soutěže přišla. Vybraní finalisté měli čas na dopracování návrhů, zakomponování tipů i připomínek odborné poroty. Jsem rád, že jsme se rozhodli jít cestou architektonického dialogu, který přinesl velmi zajímavá řešení jak architektonická, tak i funkční, energetická nebo ekonomická,“ netají spokojenost s vývojem primátor Tomáš Navrátil.

Některé opavské školy hledají své nové zaměření, dynamická změna je nutná

Zdůrazňuje, že vítězný návrh musí být realizovatelný a nesmí tvořit „černou díru“ do městského rozpočtu. Půjde o mix veřejných a komerčních služeb, nastavený tak, aby se provoz co nejdříve zaplatil. Finální prezentace budou 14. června trvat celý den a od 18 hodin je v plánu veřejná prezentace výsledků, a to přímo v Bredě.

Tradiční Motosraz v Chlebičově zakončil půlnoční striptýz

V současné době není přesná podoba ještě zcela známá, ale město bude o případných změnách veřejnost včas informovat prostřednictvím médií nebo svých webových stránek a sociálních sítí. „V plánu je i zřízení provizorní kavárny přímo v Bredě nebo pravidelné prohlídky pro veřejnost, aby viděla, co všechno se uvnitř právě děje. Ve vitrínách bývalého obchodního domu by měly být natištěny desky s prezentací návrhů všech architektonických kanceláří,“ doplnil informace městský architekt Petr Stanjura.