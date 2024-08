Někteří z nich se proto obrátili na Moravskoslezský kraj. „Případné uzavření Čtyřlístku by významným způsobem negativně ovlivnilo nejen životy našich dětí, ale i ty naše. Je v něm cílené vzdělávání a perfektní sociální a zdravotní služby v podobě rehabilitací, logopedie a odlehčovacích služeb. To všechno naše děti potřebují,“ sdělili představitelům kraje.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica potvrdil, že intenzivní jednání o budoucnosti Čtyřlístku skutečně probíhají a hledají se ta nejlepší řešení. Osobně se s celou situací seznámil na pracovní schůzce s ředitelem zařízení a vedoucími odborů zdravotnictví, sociálních věcí a školství krajského úřadu, jednali o ní i zastupitelé kraje.

„Budova v Nákladní ulici je zastaralá i zcela bariérová a rovněž se změnily zákony v sociální oblasti. Musíme rozhodnout tak, aby to odpovídalo legislativě i potřebám klientů,“ míní hejtman Josef Bělica. Dobrou zprávou pro rodiče je informace, že minimálně pro příští školní rok se pro klienty dětského rehabilitačního stacionáře nic nezmění. „Obavám rodičů o zařízení, které jim velmi pomáhá s náročnou péčí o jejich děti, dobře rozumím. Chci je však ubezpečit, že poskytování služeb dětského rehabilitačního stacionáře, odborných ambulancí i provoz mateřské školy při zdravotnickém zařízení předpokládáme ještě minimálně ve školním roce 2024/2025 ve stávajícím režimu,“ slibuje Josef Bělica.

Minimálně rok tak budou ve Čtyřlístku fungovat ve stávající formě i rozsahu též odlehčovací pobyty pro děti.

Změny se zatím týkají dětského domova pro děti do tří let, kterému se říká „kojeňák,“ a ten je nutné ze zákona uzavřít. V jeho případě se ale v podstatě nic nestane, protože v něm už žádné děti nejsou. Do doby, než najdou náhradní rodinu, se o ně starají pěstouni. Kromě dětského rehabilitačního stacionáře poskytuje Čtyřlístek ještě další sociální a zdravotnické služby, například odlehčovací pobyty pro děti včetně těch, které potřebují zdravotnický personál a funguje v něm azylový dům pro matky s dětmi. Zřízený byl hlavně pro ukrajinské válečné uprchlíky z Ukrajiny a jeho provoz skončí závěrem letošního roku.

„V současnosti je tam ubytováno jen několik žen a dětí, kterým pomáháme najít si jiné bydlení. Odlehčovací pobyty pro děti, na kterých je potřebná přítomnost zdravotnického personálu, se přesunou na jiné místo v Opavě, konkrétně do krajské příspěvkové organizace Sírius,“ dodává hejtman Bělica.