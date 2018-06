Další peklo pro řidiče? Uzavře se silnice mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi

Po problémech s uzavírkou Komárova na silnici I/11, hlavním tahu mezi Opavou a Ostravou, se musejí řidiči připravit na další nepříjemnosti. Tentokrát neprojedou silnicí I/56 mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Právě „padesátšestka“, která je rovněž významnou spojnicí slezské metropole a Ostravy, trpěla při uzavřeném Komárově nejvíce, protože jedna z objížděk vedla přes ni. Obce na frekventované dopravní tepně si však neoddechly nadlouho.

Cesta se bude opravovat od lokality u křižovatky s Rybářskou ulicí v Dolním Benešově až za železniční přejezd v Kozmicích. Uzávírka bude nejdřív částečná, pak úplná.

„První fáze rekonstrukce povrchu silnice bude probíhat ode dneška do 8. července s tím, že do 4. července bude průjezd zachován pouze pro hromadnou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému. V období od 5. do 8. července bude komunikace pro provoz zcela uzavřena. Veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Nina Ledvinová.

Právě ŘSD je vlastníkem komunikace. Řidiči tak z Hlučína pojedou přes Darkovičky, Vřesinu, Píšť, Závadu a z Bohuslavic do Dolního Benešova, kde se opět napojí na I/56, totéž platí i v opačném směru. Někteří motoristé však mohou zvolit i jinou trasu.

„Pokud pojedou směrem od Děhylova, může být zvýšený provoz hlavně u Hlučínského jezera. Ale myslím si, že zvolí spíše variantu přes Vřesinu. O uzávěře, která je sice mimo katastr Hlučína, ale provoz v našem městě výrazně ovlivní, jsme se opět dověděli na poslední chvíli. Už jsem proto psal dopis na krajský úřad s důraznou žádostí, abychom byli příště na obdobné výluky upozorněni včas a mohli na ně s větším předstihem připravit občany,“ konstatuje starosta Hlučína Pavel Paschek.

I podle čelního představitele Kozmic Petra Kozáka mohla přijít informace o uzavírce dříve.

„Ale dnes je to, myslím, standardní, vědět něco rok, půl roku dopředu je asi nereálné. Největší problémy budou, počítám, do pátku, pak lze očekávat, že lidé budou někde na prázdninách a provoz snad nebude tak hrozný,“ doufá Petr Kozák.

Další úplná uzavírka pak proběhne ve druhé fázi rekonstrukce, a to od 18. do 20. srpna, kdy se bude opravovat přejezd v Kozmicích.