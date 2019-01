Opava /DOPLNĚNO/ – Náměstek primátora Daniel Žídek (ČSSD) ve středu oznámil svou rezignaci na řízení Městské policie Opava. „V poslední době jsem nejen já, ale i ředitel Městské policie (MP) Milan Kokoř pod silným tlakem některých médií právě v souvislostí s řízením městské policie," napsal Žídek ve svém oficiálním prohlášení.

Daniel Žídek | Foto: Vladimír Meletzký

O rezignaci prý uvažoval od doby veřejné schůze se strážníky, kdy v očích veřejnosti vytvořil nerozlučnou dvojici s ředitelem Kokořem. „Chci uklidnit situaci mezi strážníky, není to útěk od zodpovědnosti z řízení městské policie, ale příspěvek ke zklidnění v této organizaci," zdůvodnil Žídek na narychlo svolané tiskové konferenci.

Situace okolo MP se výrazně zhoršila poté, co odboráři z řad strážníků podali na Žídka a Kokoře trestní oznámení kvůli existenci tzv. blacklistu, který má obsahovat státní poznávací značky aut prominentů, které nesmí strážníci pokutovat ani nijak postihovat. „Dosud mě nikdo z policie kvůli tomu nekontaktoval, oficiálně nic nemám. Jsem přesvědčen, že vyšetřování trestního oznámení objektivně prokáže skutečnosti, které se staly podnětem mediální rozpravy poškozující i samotného zřizovatele MP, tedy statutární město Opava," pokračoval náměstek, který si podle svých slov na vlastní náklady demontuje modrý maják na svém služebním autě, který byl rovněž předmětem kritiky.

Od čtvrtka řídí MP primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD). Ten obeslal předsedy jednotlivých politických klubů zastoupených v opavském zastupitelstvu s tím, že rozhodl co nejrychleji zřídit poradní sbor pro záležitosti městské policie. Sbor by se skládal ze zástupců jednotlivých politických stran a uskupení v zastupitelstvu zúčastněných. Předsedal by mu primátor.

„Dovoluji si vás tedy požádat, pakliže váš politický subjekt má zájem této práce se zúčastnit, o nominaci jedné osobnosti pro působení v této oblasti," vzkázal Jirásek zastupitelům. Konkrétní jména chce mít do 12. dubna.

Daniel Žídek: Hořkost necítím

Situace okolo MP se výrazně zhoršila poté, co odboráři z řad strážníků podali na Žídka a Kokoře trestní oznámení kvůli existenci tzv. black listu, který má obsahovat státní poznávací značky aut prominentů, jež nesmí strážníci pokutovat ani nijak postihovat.

Daniel Žídek, který nadále zůstává náměstkem, demontuje podle svého tvrzení na vlastní náklady modrý maják na svém služebním autě, který byl rovněž předmětem kritiky. „Nad svou rezignací necítím žádnou hořkost. Mé odstoupení nemá smazat, co bylo v této organizaci již vykonáno. Spíš to beru jako sebereflexi," vyjádřil se náměstek s tím, že jeho spolustraníci ho k tomuto kroku jako k uklidnění situace podpořili.

Podle zákona nyní MP řídí primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD). Ten chce co nejrychleji vytvořit pro řízení MP poradní sbor, v němž by zasedali vytipovaní zástupci jednotlivých politických stan a uskupení ze zastupitelstva. Velet mu bude primátor.

Primátor oslovil také Milana Kokoře a informoval ho o svém setkání s vyšetřovatelem. „Také jsem ho pověřil prověřením celého tzv. black listu. Požádal jsem ho, aby ho zakonzervoval, aby do něj nemohl nikdo zasahovat. Nicméně toto, jak jsem zjistil, již bylo učiněno. Rovněž jsem mu sdělil, že pokud tam je záznam o jakémkoliv zvýhodňování, ať na něj není dbáno. Zároveň byl upozorněn, aby již dále nepoužíval své soukromé vozidlo ke služebním účelům," uvedl Jirásek.