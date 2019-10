Kamarádského Zdeňka, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou s postižením všech čtyř končetin, jsme vám představili již v minulém týdnu. Je na čase přiblížit sběrná místa kabelek, jež se budou v opavské Bredě v pátek 15. listopadu od 17 hodin prodávat za symbolické ceny.

Výtěžek Kabelkového veletrhu rodina Zdeňka Pavelka plánuje využít na asistenční služby, za které zaplatí měsíčně nemalou částku. „Maximálně by si Zdenda ještě přál nový notebook,“ sdělil tatínek, Zdeněk Pavelek starší.

Už nyní mohou zájemci nosit své nepotřebné kabelky, psaníčka a pompadurky do redakcí Deníku, konkrétně Opavského a hlučínského, Bruntálského a krnovského, Moravskoslezského, Karvinského a havířovského, Frýdecko-místeckého a třineckého a Novojičínského. Dále na správu Obchodního centra Breda&Weinstein od 9 do 16 hodin každý všední den, do butiku La Gabriella v Ostrožné ulici, na obecní úřad v Bolaticích či na městský úřad v Budišově nad Budišovkou.

Akce se bude konat pod záštitou České Miss Earth 2015 Karolíny Mališové.

Ve čtvrtém ročníku Kabelkového veletrhu v Opavě padl absolutní rekord ve vybrané částce, k nemocnému Přemečkovi Ulmanovi z Uhlířova, který trpí spinální svalovou atrofií II. typu, tehdy putovalo 137 578 korun.

„Letos jsme připraveni atakovat částku 150 tisíc korun, věříme, že se nám to společnými silami podaří a budeme moci podpořit zase dalšího mladého člověka,“ řekl rozhodně šéfredaktor Opavského a hlučínského deníku Roman Brhel.