Pošta opustila budovu v Opavě před deseti lety a od té doby zela prázdnotou, která domům rozhodně nesvědčí. Město nechtělo objekt ve svém centru nechat zchátrat a dlouho hledalo možnosti jeho dalšího využití.

Současná podoba budovy pošty. | Foto: se svolením města Opavy a Stará Opava

„S institucemi, které v Opavě sídlí jsme pro ni nenašli využití ani peníze na odkup a rekonstrukci. Pro tento účel nebyly vypsány ani žádné vhodné dotační tituly. Proto jsem intenzívně jednal i s opavskými podnikateli pro její využití jako soukromého sektoru. Téma jsem otevřel při debatě s ředitelem Vily Vančurova Miroslavem Glosem,“ vzpomíná opavský primátor Tomáš Navrátil.

Narazil na správného člověka, který má v Opavě na svém kontě už opravy a využití jiných opuštěných objektů – bývalou nemocnici U Rytířů, nyní známou jako Rezidence Elizabeth nebo bývalou opavskou porodnici, z níž je nyní domov pro seniory Vila Vančurova.

Smrtelná nehoda na Opavsku. Vůz narazil do stromu

Miroslav Glos budovu v závěru loňského roku koupil od České pošty za 26 milionů korun. „Vedl mne k tomu nejenom obchodní záměr, ale i snaha o záchranu starých opavských budov a jejich další uplatnění. Chátrala dlouhých deset let. Často jsem ji vídal, protože bydlím kousek od ní a chci její osud zvrátit k lepšímu. Po rekonstrukci bude mít v suterénu rentgen, magnetickou rezonanci a laboratoře, přízemí obsadí lékárna, ordinace, optika a kavárna. V prvním až třetím patře vznikne domov pro seniory. Provozovat ho bude Vila Vančurova, zdravotní část bude pod správou Medicalu, Ve vnitřním traktu vznikne parkoviště,“ konstatuje Miroslav Glos.

Původní budova pošty se sochami v průčelí.Zdroj: se svolením města Opavy a Stará Opava

S dokončením prací je počítáno na jaře příštího roku a pak už bude objekt sloužit svému novému účelu. „Kdybych neměl podporu vedení města, zřejmě bych se rozhodoval mnohem víc. Celodenní péče o seniory, zvlášť pokud jsou sužovaní různými nemocemi, není jednoduchá. Péči o ně město částečně dotuje a to je při provozování takového zařízení velká pomoc. Za dobu provozování Vily Vančurova jsem pochopil, že by to bez vstřícnosti města a jeho podpory možné nebylo,“ dodává Miroslav Glos.

Velkým kladem je blízkost městského centra s možností kulturního vyžití a parky k procházkám. „Mnozí senioři nechtějí být odloučeni od společenského nebo kulturního dění. Jsou aktivní, mají své zájmy i přátele a jejich ubytování v blízkosti centra proto považuji za benefit.,“ míní Tomáš Navrátil.

Škola v opavských Kylešovicích oslaví čtyřicátiny své budovy U Hřiště

Budova opavské pošty byla postavená v letech 1884 až 1886 v duchu novorenesančního francouzského stylu s bazilikální střechou. V roce 1886 dostala objekt ještě průčelní sochařskou výzdobu. V letech 1925 až 1927 prošla radikální přestavbou, která ji podle projektu brněnského architekta Miroslava Kopřivy ještě rozšířila. Pravděpodobně během rekonstrukčních prací zmizely z jejího průčelí původní plastiky v podobě dvou soch. Když se pošta v roce 2014 z ekonomických důvodů přestěhovala do prostor OC Breda, byla její původní budova mnohokrát bezvýsledně nabízena k prodeji.