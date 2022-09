Petr Orieščík: naše značka teď netáhne

Opavská levice se hroutí. Asi nejcitelněji pocítí propad ČSSD v čele s Petrem Orieščíkem, která se od roku 2020 podílela na vládě ve městě, když tehdy vstoupila do koalice s ANO, KDU-ČSL, OMČO a Zelenou pro Opavu.

Koalice v Opavě se stále ještě „peče“. Kdo má nakročeno jít s ANO a kdo odmítl?

Sociální demokraté obhajovali čtyři mandáty, z toho jeden post náměstka primátora a jednoho radního. V minulých letech měli sociální demokraté v Opavě i své dva primátory. Dobré časy jsou ale, zdá se, pryč. Píše se rok 2022 a ČSSD si připisuje výsledek 4,72 procent hlasů.

„Chci poděkovat všem voličům. Druhá věc je, že mě to velmi mrzí, ale bohužel, ta značka zřejmě, jak to vypadá, momentálně netáhne a tím pádem jsme i my skončili tam, kde jsme skončili. Nemyslím si, že jsme měli špatnou kandidátku, že bychom měli špatnou kampaň. Lidé, kteří s námi na kandidátce byli, nepatří, domnívám se, k těm, kteří by v Opavě nebyli oblíbení. Ale to je politický život,“ neskrýval zklamání lídr opavské ČSSD Petr Orieščík.

Podle něj je problém sociální demokracie celorepublikový. „Strana momentálně nemá co nabídnout. Jsme i ve velkých finančních problémech. Myslím si, že je to jeden z hlavních důvodů, proč to tak dopadlo,“ konstatoval. Budoucnost ČSSD v Opavě je nyní nejasná.

Jak si po komunálních volbách stojí další města Opavska. Tady je přehled

„Já jsem v ČSSD dvacet let a upřímně, nechtělo se mi v těchto volbách skrývat za nic jiného. Jsme sociální demokraté, takhle jsme do toho šli a možná jsme to měli udělat jinak, ale po bitvě je každý generál. Co se týká samotné značky, strašně bude záležet, co na to Praha. Jestliže se k tomu Praha postaví tak, že její přístup zůstane nadále laxní, nebude tahat voliče a nebude se snažit vrátit zpátky do politického života, tak samozřejmě pak je tady nasnadě být nějací nezávislí a podobně. Ale teď momentálně jsem sociální demokrat a budu jím dál,“ řekl Deníku Petr Orieščík.

Jaroslav Čech: výsledek vyhodnotíme

Opavští voliči poslali jasný vzkaz také KSČM. Komunisté obhajovali dvě křesla, výsledek 2,47 procent ale rozhodně není nic, s čím by byli spokojeni. „My jsme v minulém období podporovali ANO. A levice v Opavě, jak ČSSD, tak my, jsme teď vypadli. Budeme to na našem krajském výboru hodnotit a rozebírat, proč k tomu došlo. Tam se bude řešit i budoucnost KSČM v Opavě,“ sdělil lídr opavské KSČM Jaroslav Čech.

Hana Brňáková: poslední slovo jsme ještě neřekli

Zastupitelské řady musejí ve slezské metropoli chtě nechtě vyklidit i Piráti & Opavané. V komunálkách obhajovali hned pět křesel, volební období ale dokončovali v opozici. Původně byli od roku 2018 součástí koalice, jenže své pozice v polovině volebního období opustili, zamířili do opozice a ve vedení města je vystřídala již zmíněná ČSSD. Na významný úspěch z roku 2018 však Piráti v Opavě navázat nedokázali.

Lídr ANO v Opavě Navrátil prozradil, s kým v neděli ráno podepsali memorandum

„Nebudeme skrývat, že nás to mrzí. Ale každopádně Piráti v Opavě neřekli v komunální politice poslední slovo. Dále budeme pracovat, sledovat dění a budeme dál dělat pro lidi, co je potřeba. Budeme se za ně dále ozývat, i když momentálně v zastupitelstvu nesedíme, ale víme, jaké jsou možnosti pro běžné občany, víme, co nám umožňuje zákon a o to více budeme vše pozorovat,“ okomentovala pro Deník výsledek své strany jednička opavských Pirátů Hana Brňáková. Za čtyři roky se podle ní Piráti určitě pokusí do zastupitelstva opět dostat.

Proč zaznamenali Piráti takový propad, se bude řešit. „Předběžně jsme si to řekli už na volebním štábu, ale druhý týden v říjnu budeme mít setkání. Kolegové už nyní zpracovávají hlubší analýzy, jak jsme dopadli v okrscích, které věkové skupiny volily, které ne, tím pádem budeme na toto připraveni a budeme to vědět přesně. Co můžeme konstatovat už teď, tak Opavě určitě neprospělo čtrnáct volebních subjektů, protože si můžeme lehce spočítat, kolik těch hlasů propadlo,“ míní Hana Brňáková.

Kdo stranám sebral hlasy?

Z výsledků opavských voleb lze usuzovat, že voliči, kteří v minulých letech podporovali sociální demokraty, nejspíše přešli k hnutí ANO, čemuž odpovídá i drtivá výhra tohoto hnutí ve slezské metropoli. Hlasy levice se pravděpodobně rozdělily i mezi opavskou SPD, která rovněž zaznamenala oproti roku 2018 výrazný nárůst.

Dedukovat je možné i nad tím, u koho skončily hlasy, které dříve patřily Pirátům. Dost možná u strany Nezávislí pro Opavu, která se sice do zastupitelstva s 3,06 procenty nedostala, ale její barvy hájilo několik tváří, které minulé čtyři roky oblékaly právě dresy Pirátů. Dřívější voliči Pirátů teď také možná upřednostnili pravicovou Společně pro Opavu (ODS + TOP 09), která si oproti roku 2018 polepšila o jeden mandát.