Podívejte se, jak se žije v Hlince, partnerské obci Řádu maltézských rytířů

/FOTOGALERIE/ Je tady další díl seriálu Deníku, ve kterém navštěvujeme vesnice, vesničky i města - tentokrát zavítáme do sousedního okresu. Pojďte se dnes s námi podívat do Hlinky na Bruntálsku. Její rozvoj desítky let limitovaly nedořešené restituce. Tato éra se konečně uzavřela. Řada pozemků a staveb se vrátila původnímu majiteli: Řádu maltézských rytířů.

Hlinka na Osoblažsku, končící zima, březen 2021. Obci se podařilo definitivně uzavřít restituce, díky tomu se zde otevírají nové příležitosti. | Foto: Deník/František Kuba