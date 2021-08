V Osoblaze se nachází jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů v ČR a je právem veden jako kulturní památka. Známá je také díky unikátní úzkorozchodné trati uvedené do ostrého provozu v prosinci 1898. Dráha vedoucí z Třemešné do Osoblahy je dlouhá 20 kilometrů a na trati vlak míjí čtyři mosty a projíždí celkem deseti zastávkami. Pravidelný provoz zde zajišťují České dráhy. V letní sezóně zde ale můžete potkat turistické vlaky Slezských zemských drah vedené parní nebo historickou motorovou lokomotivou. Kompletní jízdní řád najdete na webu osoblazsko.com.

Osoblažská úzkokolejka

Osoblažská úzkokolejka je pojem. Starostové z obcí kolem trati spoustu let snili o tom, že se jednou podaří zchátralým nádraží vrátit jejich původní vzhled. Podařilo se jim získat nádraží i peníze na opravu. Podařilo se zpracovat projekt a vybrat firmu. Zbýval už jen poslední krok: slavnostní zahájení rekonstrukce.

Zdroj: Deník/František Kuba

Poklepávání základního kamene je nuda. Tak se zrodil originální nápad: pojďme společně otloukat omítku na osoblažském nádraží! Pomůžeme stavebním dělníkům a odvedeme kus práce.

Kladiv se chopili starostové, zástupci kraje, Správy železnic, Slezských zemských drah, projektanti a vůbec všichni vzácní hosté. Pro starosty, co bušili do nádraží, to byl obzvlášť dojemný okamžik. Vyplatila se jim spolupráce na cestě za společným cílem.

Nádraží budou jak z výpravného historického filmu a dokonce i dobové toalety stát nad původními historickými klenbovými jímkami. Rekonstrukce se dočká nádraží Osoblaha, Bohušov, Koberno i Liptaň.

„K podpisu smlouvy došlo už loni v červnu, ale pandemie náš projekt výrazně zbrzdila. Až během jara 2021 se podařilo domluvit s Moravskoslezském krajem na úvěru, který celý projekt předfinancuje. Dotace nám bude poskytnuta až po úspěšném ukončení projektu, a obce naší velikosti nemají tolik volných peněz na účtech,“ uvedl starosta Slezských Rudoltic a ředitel společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha Mojmír Pargač. Úvěr od Moravskoslezského kraje pokryje 90 procent nákladů. Dotace pčedstavuje milion eur.

Speciální stroj z Rakouska

Kůadiva se chopil také Jiří Macho z ostravského ředitelství Správy železnic: „Před lety jsme se nedokázali jako stát o tyto nádražní budovy postarat. Jsem rád, že aktivita obcí pokračuje, a že se peníze na opravy podařilo sehnat. Protože zbylá infrastruktura je naše, tedy státu, chystáme další kroky. Tři přejezdy na Osoblažce v nejbližším období budou obnovovat, aby byly lépe zabezpečené. Budeme pokračovat v obnově osvětlení. Osoblažku čeká atrakce, jaká je tu vidět jednou za třicet let. Železniční svršek, co si budeme vykládat, je v podfinancovaném stavu. Upravíme ho do takového stavu, aby netrpěla železniční vozidla. A protože taková úzkorozchodná obnovovací jednotka v České republice neexistuje, a musíme ji přivést z Rakouska,“ informoval na osoblažském nádraží Jiří Macho.

Modernizace čeká přejezdy v Dívčím hradě, Horních Povelicích a Bohušově. Budou nově vybaveny přejezdovým zabezpečovacím zařízením včetně závor.

Původní projekty a správci

Autoři projektu Karel Siuda a Dalibor Rebroš mohli pracovat s pomocí původních plánů nádražních budov, které se podařilo nadšencům dohledat v archivech. Nádražní budovy by po opravě měly být obydlené. mít každá svého správce. „Podle podmínek dotačního programu nesmí zatím generovat žádné příjmy, takže z nich budou například infocentra nebo muzea. Každé nádraží bude mít svého správce, v některých budou bydlet,“ doplnil Pargač.

Osoblažská úzkokolejka je slouží cestujícím od roku 1898. Slezské zemské dráhy zde od roku 2004 provozují turistický parní vlak. Obce iniciovaly vznik společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, která zakoupila v roce 2018 nemovitosti a pozemky okolo trati. Po letech plánování a spolupráce se podařilo získali peníze z česko-polských fondů Interreg Evropské unie. „Nejsou to jenom ta kamenná nádraží, ale i budovy toalet, skladiště, všechno se bude muset repasovat do původního stavu,“ řekl předseda Klubu přátel osoblažské úzkokolejky David Chovančík.