„Minimálně v šesti případech, to jsou dvě třetiny všech těchto tragických událostí, mohla instalace zařízení detekce a signalizace požáru přispět k záchraně osob,“ uvedl Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a dodal: „Apelujeme, aby si lidé pořídili detektor.“

Instalaci detektorů požáru a také oxidu uhelnatého věnují hasiči i zástupci kraje a Ostravy velkou pozornost. Zapojili se do pilotního projektu, který se rozšiřuje do dalších moravskoslezských měst i soukromého sektoru. Detektory jsou instalovány v bytech seniorů, jsou také v ostravských městských bytech. Někde se objevily i detektory CO.

Pípání

V průběhu letošního roku hasiči zaznamenali několik případů, při kterých detektory sehrály významnou roli. Potvrdilo se to například v ostravské městské části Výškovice. Obyvatelé v jednom z panelových domů zaslechli pípání požárního hlásiče od sousedů. Neváhali a ihned zavolali hasiče.

„Hasiči ze stanice Ostrava-Zábřeh po vstupu do bytu zjistili, že došlo ke spálení jídla během vaření. Podle velitele zásahu mohlo dojít ke vzniku požáru.

„I taková maličkost, jako jsou spálené potraviny, dokáže zapálit například kuchyňskou linku a od ní i celý byt,“ uvedl zastupující tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp s tím, že uvnitř bytu hasiči našli osobu, která byla naštěstí v pořádku. „Celá událost tak skončila šťastně, a to jen díky duchapřítomnosti sousedů a malému zařízení, které dokázalo včas někoho upozornit na blížící se problém,“ řekl Popp.

Otrava

Hlásič, tentokrát na detekci CO, naopak chyběl v bytě v Opavě. Následkem toho skončili čtyři lidé v nemocnici. „Hasiči vyjížděli k měření koncentrace plynu. Po příjezdu na místo události zjistili, že v bytě, ve kterém bylo instalováno plynové zařízení na ohřev vody, došlo k velkému výskytu oxidu uhelnatého. V bytě se v tu chvíli nacházely čtyři osoby, dva dospělí a dvě děti,“ uvedl Popp.

Všichni obyvatelé skončili v péči zdravotníků. Hasiči ihned karmu odstavili a provedli odvětrání všech prostor bytu. Následně uskutečnili i kontrolní měření v okolních prostorech panelového domu. Detektor CO mohl na blížící se nebezpečí upozornit.

„Ukazuje se čím dál častěji, že detektory, ať už plynu nebo požárů, by měly být součástí každé domácnosti. Nejenže dokáží zachránit lidské životy, ale i majetek. Jejich pořizovací cena není likvidační. V porovnání s lidským životem nebo škodou po požáru se jedná o minimální investici,“ uzavřel Popp.