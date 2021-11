Nejúspěšnější mateřinka, která v přepočtu na žáka sesbírá nejvíc starých mobilů, se může těšit na dětský den s bohatým programem a ekologickými aktivitami přímo ve školce.

Akce je společným projektem Moravskoslezského kraje a kolektivního systému ASEKOL. V domácnostech po celém kraji leží podle odhadů statisíce starých, často nefunkčních mobilů. Velmi často se s nimi lidé nechtějí rozloučit například z nostalgie. Přitom tyto staré přístroje mohou být zrecyklovány a mohou tím být ušetřeny primární zdroje například z těžby nerostných surovin.

Zapojit se do soutěže nazvané „Přines mobil do školky“ je jednoduché – stačí v jedné z deseti vybraných MŠ odevzdat starý mobilní telefon. „Zapojit se mohou rodiče, prarodiče, přátelé, známí, zaměstnanci, ale třeba i lidé, kteří už na léta strávená ve školce jen vzpomínají, nicméně by ji i nyní rádi podpořili,“ popsal regionální manažer neziskové společnosti ASEKOL pro Moravskoslezský kraj Zdeněk Kovářík.

„Moravskoslezský kraj i letos pokračuje v projektech na podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu. Konkrétně tento projekt cílíme na nejmenší děti a chceme, aby si uvědomily, že nefunkční elektrospotřebiče a elektronika do směsného komunálního odpadu nepatří. Právě mobilní telefony v sobě obsahují spousty drahých kovů, jako například měď, stříbro nebo zlato,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Přístroje mohou zájemci odevzdávat až do 10. prosince letošního roku, následně proběhne vyhodnocení a předání ocenění. Drobné ceny obdrží všechny zapojené školky bez ohledu na výsledek soutěže. Podrobnější informace najdou zájemci na webu projektu Odlož mobil.

Zapojené MŠ:

Zaměstnanecká MŠ Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ostrava

MŠ U Lesa, Karviná

MŠ Radniční, Havířov

MŠ Skřivánek, Frýdek-Místek

MŠ Sedmikrásky, Opava

MŠ Na Vyhlídce, Orlová

MŠ Šenov

MŠ Ve Svahu, Vrbno pod Pradědem

MŠ Maxima Gorkého, Krnov

MŠ Frýdlant nad Ostravicí