Ten se s Honzíkem dobře znal, často ho navštěvoval a půjčoval si od něj videokazety. V té době se dostal do finančních problémů. Věřiteli dlužil několik málo tisíc korun, kvůli úrokům se však částka vyšplhala na téměř dvacet tisíc. Mirek se rozhodl, že vykrade zlatníkův byt. Bylo mu však jasné, že zabezpečené dveře nemá šanci zdolat. Proto vymyslel lest.

Plán

Osudného dne ráno si do tašky nachystal prádelní šňůru, rukavice a další věci. Podle plánu chtěl počkat, až bude Honzík v bytě sám. Chystal se zazvonit u dveří, počkat za rohem a chlapce přepadnout. Další fází bylo spoutání a přetažení pásky přes oči. Počítal, že v bytě nalezne šperky a další cennosti, které budou stačit na pokrytí dluhu.

Zpočátku vše vycházelo podle plánu. Mirek se ukryl na chodbě a zazvonil. Když Honzík otevřel, chytil ho zezadu rukou za obličej a povalil na zem. Prádelní šňůrou mu svázal ruce za záda, snažil se mu také zavázat oči látkou.

Viděl ho

Jenže chlapci se podařilo vyškubnout a útočníkovi pohlédl do tváře. V té chvíli se lupič zřejmě rozhodl, že ho jako nepohodlného svědka sprovodí ze světa. Šňůrou jej škrtil tak silně, až se přetrhla. Poté mu kolem krku omotal mikinu. Když hrůzné dílo dokončil, prohledal pokoje. Vzal cennosti a další věci za sedmapadesát tisíc korun.

O jeho bezcitnosti svědčí fakt, že když policie začala případ vyšetřovat, on doma s kamarády sledoval video. Prý se jim dokonce pochlubil, co provedl a jak Honzíkovi ublížil. Známí to brali jako senzaci. Nikomu nic neřekli, následně vypověděli, že nechtěli být udavači.

Otevřený dopis

Několik dnů po činu rodina zavražděného chlapce zaslala médiím otevřený dopis adresovaný prezidentovi, premiérovi a poslancům. Psalo se v něm o přísnějších postizích a vyšších trestech. „Co by asi za tak surovou vraždu, jako byla vražda našeho Honzíka, obdržel vrah třeba v USA, NSR nebo Velké Británii, kde i dvanáctiletí chlapci dostali za vraždu doživotí,“ stálo mimo jiné v dopise.

Honzíkův vrah počátkem října 1995 stanul před senátem Krajského soudu v Ostravě. Souzen byl jako mladistvý. Ti mohou být rámci základní sazby odsouzeni maximálně na pět let. Pokud se dopustí činu, za který následuje výjimečný trest, sazba se zvyšuje až na deset let. U dospělých by to představovalo až doživotí. Mirek před soudem odmítl vypovídat. Senát mu nakonec v pátek 6. října 1995 vyměřil devět let žaláře.