Deváťáci z celého kraje v Opavě soutěžili v chemii, fyzice, biologii i ekologii

Mendelovo gymnázium v Opavě je tradičním pořadatelem přírodovědné soutěže, určené pro žáky devátých tříd základních škol. Předchozích dvanáct let to byla jen okresní záležitost. Letošní třináctý ročník byl na počest oslav výročí 200 let od narození zakladatele genetiky a světově proslulého vědce Gregora Johanna Mendela, připraven jako krajský.

Soutěž zahajoval náměstek hejtmana MSK Stanislav Folwarczny (druhý zleva). Ředitelka pořádajícího Mendelova gymnázia Monika Klapková je na snímku zcela vlevo. 28. března 2022, Opava. | Foto: Se souhlasem MGO

Krajské kolo soutěže, do kterého se probojovalo osmnáct týmů deváťáků z celého Moravskoslezského kraje, se konalo 28. března. Opavský okres zastupovalo pět týmů. „Některé okresy zastoupení neměly, v době covidu se některé školy z okresu Karviná nezúčastnily, nebo se kvůli nemoci omluvily. Kromě již tradiční opavské oblasti letos soutěžili žáci devátých tříd i na dalších pěti spádových školách v kraji – Gymnáziu Nový Jičín, Wichterleho gymnáziu Ostrava, Masarykově gymnáziu Příbor, Gymnáziu Třinec a Gymnáziu Krnov,“ přibližuje ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková. Kauza obchvatu Frýdku-Místku pokračuje: Děti Země uspěly s další stížností Žáci poměřili své síly v úlohách z chemie, fyziky, biologie i ekologie. Šlo o úkoly jak praktické, tak i teoretické, kdo chtěl, mohl natočit i video k tématu G. J. Mendela. Stupně vítězů nakonec obsadily tři gymnázia. První skončilo Masarykovo v Příboře, stříbro vzalo Gymnázium Třinec a třetí místo patří týmu deváťáků z domácího „Mendláku“. „Nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou, a to díky sponzorům celé akce. Jmenovitě patří velký dík Moravskoslezskému kraji, nadačnímu fondu NABLA, firmám Mihulka, Kofola a Semix Pluso. Tyto organizace a firmy poskytly sponzorské dary a finanční poukázky určené k nákupu hodnotných darů pro vítězné týmy i zajištění pitného režimu a chutného obědu pro všechny soutěžící. Soutěž měla obrovský úspěch, dostali jsme pozitivní zpětné vazby, určitě budeme pokračovat v jejím pořádání a v podpoře talentů v celém Moravskoslezském kraji,“ pokračuje Monika Klapková. Opavský region má štěstí na vynikající pedagogy Jak již bylo řečeno, celá soutěž se konala v rámci oslav výročí narození 200 let G. J. Mendela, který v Opavě šest let studoval. „Nad oslavami převzal záštitu hejtman MSK a město Opava. Celá soutěž se těší pozornosti kraje, náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny ji od začátku podporuje a také ji přijel zahájit. V úvodní řeči sdělil, že soutěž vnímá jako podporu talentů žáků z kraje a je rád, kolik se jich zúčastnilo. Kraj podpořil konání soutěže i finančně částkou 126 tisíc korun,“ dodává Monika Klapková.