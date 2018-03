Dílny na školách? Na Opavsku se tradice drží

Povinná praktická výuka by se do dvou let měla stát nedílnou součástí osnov základních škol. Dílny a pozemky chtějí zavést zástupci řemeslných spolků a cechů společně s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Cíl je jediný – zvýšení atraktivnosti klasického řemesla. Česko se totiž potýká s akutním nedostatkem řemeslníků. Chybě jich až 300 tisíc.

Ze zjištění naší redakce ovšem vyplývá, že základky z Opavska by s tímto krokem neměly větší potíže. Ve většině z nich se totiž tyto předměty stále vyučují.

„U nás na škole působím už od roku 1990 a jsem „dílnař“. Dříve jsem v šesté třídě vyučoval práci se dřevem, v sedmičce s kovy, v osmičce s plasty a v devítce provoz domácností. Děti podle mne i v současnosti potřebují mít tyto základní znalosti. Manuální zručnost je důležitá, byť moderní doba jí příliš nepřeje. Občas by měly místo mobilů či tabletů umět vzít do ruky šroubovák nebo kladívko,“ uvedl ředitel ZŠ Hornické v Hlučíně Martin Franek.

Dílny se u něj na škole stále učí, pozemky už ovšem ne. Základka totiž v minulosti přišla o přilehlou zahradu, kde část výuky po řadu let uskutečňovala.

„Uvítal bych větší počet hodin pracovních činností. V současnosti máme pouze tři hodiny v šestém až devátém ročníku, z čehož jedna byla vyhrazena na povinný tematický okruh Svět práce, kde se žáci učí teoretické věci (podnikání, orientace na trhu práce apod.). Kdyby to záleželo na mně, místo toho bych zavedl třeba provoz a údržbu domácností. Každý z nás nějak žije a potřebuje například vědět, jak vyměnit žárovku, vyměnit pojistku atd. Kdo to těm dětem řekne a ukáže, když ne učitelé,“ pokročil dále Martin Franek a ještě doplnil:

„Svět práce by se dle mého názoru dal rozpustit v hodinách, jako je občanská nebo rodinná výchova. Já jsem praktik a věřím, že pro děti jsou praktické dovednosti velmi důležité. Naštěstí k nám na školu chodí ještě žáci, u kterých tento druh znalostí přežívá a ví, jak s čím pracovat. Problém by byl to dostat do rozvrhu. Měli bychom se vrátit k tomu, co dříve fungovalo. Komplikace však mohou nastat ve školách, kde dřívější prostory pro dílny už předělali na jiné učebny.“

Velmi dobré podmínky pro dílny a pozemky mají opavské základní školy.

„Město tomu šlo naproti. Před nějakými osmi lety vybavilo dílny a výuka tak může probíhat na velmi vysoké úrovni. Musím říct, že na tyto předměty máme opravdu skvělé pedagogy. Žáci o to mají obrovský zájem. U předmětu zahrnující pěstitelství bychom potřebovali ještě další hodiny,“ usmívala se ředitelka ZŠ Šrámkova v Kateřinkách Ivana Chramostová.

Podobná situace panuje i na další ZŠ T. G. Masaryka. Tam se dokonce pyšní jednou raritou.

„Dílny už řadu let vyučuje učitelka, což není běžné. Ta naše je ovšem výborná a u dětí velice oblíbená. Práce s pilkou nebo kladivem pro ni není žádný problém. Sama si i vybírá nářadí. Pozemky pak probíhají na našich ekozahradách v okolí školy,“ komentoval ředitel opavské základky Aleš Moravec, jenž by do budoucna uvítal podporu z jiných míst:

„Materiál pro dílny kupujeme ze svého. Bylo by dobré, kdyby hospodářská komora zprostředkovala pomoc z podnikatelské sféry. Pokud by nám například stolaři poskytli odřezky a podobně, moc by nám to pomohlo.“

Z chystaného kroku mají radost také střední školy a učiliště.

„Bohudík za něj. Nezřídka kdy jsme se setkávali žáky, kteří v životě nedrželi pilku, natož jiné nářadí například hoblík. Je to i tím, že v domácnostech ubyly různé kutilské dílny a děti se k tomu neměly kde dostat. Tohle je každopádně krok, který podporuje všeobecnou zručnost, což je výborné,“ komentoval ředitel Středního odborného učiliště stavebního Opava Miroslav Weisz.