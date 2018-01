Proč končí tradiční hudební kluby?

Možností kam si jít v Opavě a vlastně celkově na Opavsku zatančit, ubývá. Provoz v posledních letech musela ukončit řada tradičních diskoték i hudebních klubů trochu jiného charakteru. Příčiny jsme hledali nejen se současnými, ale i s bývalými provozovateli.

Za oblíbenou opavskou diskotéku platil i Manhattan, který však je od roku 2013 zavřený.Foto: archiv Disco club 90 Opava

Provozovatel Manhattanu: Časy velkých diskoték jsou pryč

V roce 1980 společně s Lubomírem Mikolajským založil Discoteam Opava a DJing provozuje pořád, už téměř čtyřicet let. Řeč je o jednom z nejvyhlášenějších DJ Opavska Petru Sniegoňovi.

Zhruba deset let provozoval známou diskotéku Manhattan v Nákladní ulici. Pro úbytek návštěvníků v klubech zapříčiňující jejich následný zánik má vysvětlení. „Došlo ke generační výměně. Časy velkých diskoték jsou pryč. Podle mého je to tím, že ubylo lidí, kteří by se chtěli takto bavit.

V současné době se sedí u počítače, na Facebooku a zájem o to už není. Nezměnilo se to ovšem jen v Opavě, ale i na jiných místech. Například i situace ve Stodolní ulici v Ostravě je jiná než před lety,“ uvedl Petr Sniegoň, jenž jako DJ působil také v dalších populárních diskotékách na Opavsku, například v Dance clubu Boccaccio v Březové u Vítkova nebo Disco clubu Relax v Melči.

Vyhlášení DJ z Opavska pohromadě. Vlevo Aleš Brůna a vedle něj Petr Sniegoň. foto: archiv Petra Sniegoně

Opavský Manhattan ve své době platil za jeden z nejnavštěvovanějších klubů ve městě. Petr Sniegoň ho provozoval od roku 2003 až do jeho uzavření v roce 2013. „Vzpomínám si, že prvního tři čtvrtě roku lidé nechodili a měl jsem chuť to zabalit. Pak se to ale zlomilo a návštěvníci chodili ve velkých počtech. Tehdy se nesedělo za mobilem jako dnes,“ pátral v paměti DJ z Opavy a ještě doplnil:

„Postupem času jsme mohli rozšířit provoz a diskotéka fungovala ve dvou patrech a jely tři bary. Chodily navíc různé věkové skupiny. Kromě dvacetiletých jste v Manhattanu narazili klidně i na padesátileté hosty. Na akcích před Vánoci se zde za večer protočilo i více než pět stovek lidí. Mnohdy to bylo i na hranici kapacity, proto se stalo, že se i nepouštělo. Když šli třeba tři lidi pryč, mohl jít zase někdo další dovnitř.“

Manhattan, oficiálně Disco club 90 Opava, zanikl během roku 2013. „V té době už to ale byl takový dojezd. Lidí chodilo podstatně méně a hrálo se pouze na jedné stagi. Navíc se změnili návštěvníci. Posunulo se to hlavně k mladší generaci,“ mínil dále.

Klub Petra Sniegoně tak potkal stejný osud jako mnohé další, mezi něž zařaďme třeba Classic, Split anebo první velkou diskotéku Dancing otevřenou v roce 1991 v Ratibořské ulici v Opavě. Menší zájem o hudební klubovou scénu na Sniegoně měl i nevyhnutelný pracovní dopad.

„Má realita je taková, že občas dělám diskotéky, ale hlavně se ze mě stal ,nájemný´ DJ. Hraju na akcích různých firem, složek a spolků, plesích, pivních slavnostech a podobně. Z legrace říkám: živá stálice Sniegoň, živá stálice Vondráčková,“ smál se bývalý provozovatel Manhattanu, jehož pravidelně pořádanou akcí je momentálně například Zámecký oldies discoples v Hradci nad Moravicí.

V sobotu 17. března se uskuteční už jeho jedenáctý ročník.

Dalibor Balušek: kdysi byli návštěvníci diskoték pokornější

Dalibor Balušek provozuje druhým rokem diskotéku na Střelnici. Zkušenosti v oboru má dlouholeté, mění se nejen propagace, ale i chování samotných návštěvníků.

Tara Střelnice Music Club. Tak zní oficiální název podniku v Opavě, který především starší ročníky důvěrně znají pod názvem Střelnice. Od devadesátých let tu diskotéku provozovalo hned několik lidí, Dalibor Balušek je zde aktuálně už dva roky.

„Cílíme především na mladé. Jsme v podstatě jediná diskotéka svého druhu v Opavě, a to ve velikosti i věkovém zaměření. Dovnitř pouštíme návštěvníky od patnácti let, musejí se přitom pochopitelně prokázat průkazem totožnosti. Zároveň máme i systém pásků na ruku. Kdo ještě není plnoletý, obdrží jinou barvu, je to samozřejmě kvůli prodeji alkoholu, barmani tak poznají, jak je kdo starý,“ vysvětlil Dalibor Balušek.

Diskotéky se zde konají vždy v pátek od 22 hodin. Soboty pak bývají vyhrazeny spíše pro jednorázové akce jako například různé koncerty.

Pro diskotéku na Střelnici jsou podle Dalibora Baluška v Opavě konkurencí zejména menší podniky. Naproti tomu třeba dolnobenešovský klub Kravín rivalitu nepředstavuje, on sám v něm i jako DJ občas hraje. foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Dalibora Baluška přivedla k jeho zaměstnání práce DJ, hrát začal v roce 1997. Postupně pod jeho taktovkou fungovalo hned několik diskoték, jako například kravařská Amfora, kobeřický Exit, štěpánkovická Cobra, opavský Split nebo TaraTara Music club v Opavě v Ratibořské ulici. A právě odtud se podnik pod nepatrně změněným názvem přesunul do Městských sadů.

Rozdíl v návštěvnosti diskoték před dvaceti lety a nyní je velký. Jiná je propagace, jiná je i samotná generace příchozích. „Před dvaceti lety jely v Opavě třeba tři, čtyři diskotéky a měly pořád plno. Návštěvnost je nižší. Svůj podíl na tom mají samozřejmě sociální sítě. Tehdy žádný internet nebyl, lidé viděli plakát, že je diskotéka, a přišli.

Na Facebooku je dnes vytvořená událost, lidé se podívají a zjistí, že je přihlášeno tolik a tolik osob a řeknou si, to je málo, tam nejdu. Naproti tomu především prostřednictvím Facebooku dnes probíhá hlavní propagace,“ mínil Dalibor Balušek. Podle něj byli dříve návštěvníci diskoték i více pokornější.

„Měli rozhodně větší respekt. My jsme také dříve dělali nějakou tu neplechu, ale vždy jsme to mezi sebou hned urovnali, šli na panáka a podobně. Dnes to je úplně jiná generace. Přijdou, dají si nohy na stůl, skáčou po nich a když pak rozbijí dveře, ještě se diví, proč to řeším.

Rozdíl je třeba i v tom, že dnes si nechodí moc zahrát písničky. Tehdy to bylo ve velkém, protože když chtěli slyšet dobrý song, museli jít na diskotéku nebo si koupit originál CD, stáhnout pochopitelně nic nešlo,“ srovnává.

Pije se třeba i jiný alkohol. Zatímco v devadesátých letech frčela hlavně dobrá whiskey, dnes se lidé poohlížejí po levnějších lihovinách.

Diskotéky v Koruně lidem chybí

Za oblíbenou taneční destinaci v Opavě platil také Cocktail bar Koruna. Jak už název napovídá, nacházel se v útrobách Hotelu Koruna v centru města. Provoz byl spuštěn v roce 2010, ale zhruba po šesti letech musel být zastaven. „Majitel objektu už nechtěl, aby tam diskotéky nadále probíhaly. Měl s ním jiné plány,“ vysvětloval provozní baru Dalibor Graca.

Koruna přitom byla populární zejména mezi mladými hosty. I když zprvu návštěvníci klub vyhledávali ve velkém, v posledním roce fungování jich výrazně ubylo. „Nejčastěji k nám chodili lidé, kteří měli v průměru mezi osmnácti až pětadvaceti lety.

Pak ale zničehonic nastal zlom. Pět let jsme měli v pátek vždycky plno a během sobot byla návštěvnost o něco málo menší. Následně jsme však zaznamenali velký pokles,“ řekl dále bývalý provozní Koruny, a ještě doplnil: „Zájem o diskotéky už nebyl tak velký. Lidé opravdu tráví více času na počítačích a podobně.

Já osobně jsem byl svědkem, kterak do našeho klubu přišlo několik hostů, sedli si ke stolu, všichni vytáhli chytré mobily a aniž by mezi sebou prohodili jediné slovo, oznamovali na Facebooku, že se nacházejí v Koruně,“ komentoval Dalibor Graca, kterého mrzí, že nemůže pokračovat:

„Stále se mě lidi ptají, jestli nebudu pokračovat, že jim to chybí. Já bych se tomu do budoucna nebránil. Problém je sehnat vhodný prostor. Ten v Koruně byl pro tyto akce jak stvořený.“